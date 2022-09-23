Политика
Эксперт о выборах: одним из главных конкурентов будет «кандидат «против всех»
Газиз Абишев, политолог

Политика по новым правилам

В Обращении Главы государства от 21 сентября говорится о старте перезагрузки политической системы Казахстана.

Здесь нужно отметить, что значительные трансформации были заложены документом, принятым на июньском респуб­ликанском референдуме. В результате внесены поправки в Конституцию, меняющие архитектуру власти. Она по-прежнему остается президентской, по этому поводу у Касым-Жомарта Токаева есть формула «сильный Президент – влиятельный Парламент – подот­четное Правительство». Но теперь близкие родственники Главы государства не имеют права занимать определенные государственные пос­ты, сам Президент должен быть беспартийным. Меняются его полномочия в отношении наз­начения акимов регионов, теперь он выдвигает двух кандидатов, и окончательное решение принимает маслихат. Меняется ряд других позиций. Так постепенно, небольшими мазками по широкому полю полномочия Главы государства меняются.

Но действующего Президента избирали еще в 2019 году по старому пакету полномочий, поэтому сейчас после всех этих изменений мы избираем Главу государства, даем тому, кто победит на выборах, обновленный мандат, перезагруженный, с новым набором полномочий, которые закреплены конституционными поправками.

Также нельзя не отметить роль трагических январских событий. До этого помимо Президента Касым-Жомарта Токаева довольно сильную роль играл Первый Президент Нурсултан Назарбаев при помощи правящей партии, Совета безопасности и Ассамблеи народа Казахстана. Его полномочия были закреплены законом о Первом Президенте. Но сейчас картина совершенно иная. Если в 2019 году Касым-Жомарт Токаев шел на выборы как преемник и ученик Назарбаева, то сейчас он в результате выборов может получить новый мандат уже как самостоятельный политик, а не чей-то выдвиженец.

Если говорить о том, по каким принципам будут формироваться новые политические отношения, то здесь, на мой взгляд, важно то, что не написано в Конституции. Республика в целом остается по-прежнему с сильной президентской властью, но изымается неформальный клановый, семейственный компонент, который играл очень большую роль в старом Казахстане. Теперь же государственные институты и конституционные ограничения не будут настолько сильно искажаться этим «гравитационным давлением» семейственных отношений.

Мы пережили три десятилетия единоличного правления. Подобное было во многих других странах мира. Конечно, столь долгое нахождение одного человека у власти вредит демократическому республиканскому развитию. Разные страны после прекращения долгого единоличного правления принимали разные меры, чтобы исправить ситуацию. Например, страны, которые прошли через период военной диктатуры, – Чили, Перу, Парагвай, Уругвай, в более ранние периоды – Мексика, Южная Корея и Филиппины – они приняли решение сохранить президентский строй, но ограничить Главу государства только одним сроком. Но при этом, например, в Чили есть формулировка «один срок подряд», то есть экс-президент может переизбраться еще раз после того, как его преемник отработает время своих полномочий.

Другие страны, например, в Восточной Европе, просто делают поворот в сторону парламентской республики, как бы «распыляя» власть от президента в сторону парламента. То есть после единоличного авторитарного правления страны оправляются разными методами, и мы выбрали один из таких методов – ограничение полномочий Президента одним сроком в 7 лет.

Нельзя сказать, что у однократного семилетнего срока есть какие-то фундаментальные, универсальные для любой системы теоретические преимущества над двумя пятилетками. И у той, и у другой системы есть свои плюсы и минусы, выбор однократной семилетки – это ситуативное решение, чтобы преодолеть последствия 30 лет единоличного правления.

Итак, досрочные президентские выборы нужны для того, чтобы перезагрузить мандат, мы входим в новую политическую эпоху с обновленными полномочиями и расстановкой сил. Кроме того, Конституция позволяет действующему Президенту идти на такой тактический шаг, как объявление досрочных выборов, чтобы повысить свои электоральные шансы. Так, например, часто делают премьер-министры в Великобритании.

Важно и то, как сейчас складывается международная повестка и какие появляются экономичес­кие сложности. Допустим, Президент понимает, что ему было бы сложнее переизбраться на новый срок в декабре 2024 года, нежели сейчас.

По поводу того, кто может быть соперником действующего Главы государства на этих выборах, одним из главных конкурентов будет «кандидат «против всех».

Если рассматривать тех, кто не поддерживает Токаева, нужно понимать, есть ли у них общая копромиссная фигура. Я сомневаюсь в этом, потому что электорат расколот по разным направлениям, а некоторые претенденты просто не могут баллотироваться, в том числе из-за требования о наличии пятилетнего стажа на государственной службе. Лично мое мнение – эту норму нужно или либерализировать, или вовсе убирать, таким образом расширяя поле для кандидатов. Но сейчас все есть так, как есть, поэтому претендентов не будет много.

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