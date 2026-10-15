Эксперт отметила роль Казахстана в продвижении гендерного равенства

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В Казахстане активно расширяются возможности участия женщин в государственном управлении, предпринимательстве и общественной жизни. Параллельно совершенствуются законодательные механизмы защиты прав граждан и укрепляются институты поддержки семей

О масштабных преобразованиях и успешной реализации международных обязательств в сфере гендерной политики рассказала председатель правления Techno Women Азиза Шужеева, сообщает Kazpravda.kz 

По словам эксперта, республика последовательно укрепляет комплексные правовые механизмы обеспечения равных прав и возможностей. Ключевыми ориентирами выступают Концепция семейной и гендерной политики до 2030 года и правительственная дорожная карта, направленные на системную поддержку женского лидерства.

Азиза Шужеева подчеркнула, что законодательная квота в 30% для женщин, молодежи и лиц с инвалидностью обеспечила высокую активность в органах представительной власти. В частности, по итогам выборов в состав однопалатного Парламента – Курултая – избраны 49 женщин, что составляет 33,8% от общего числа депутатов.

Сайт государственной службы демонстрирует впечатляющие результаты: женщины составляют 56% государственных служащих Казахстана, а их доля среди руководителей достигла 38,9%. Высокий уровень участия женщин наблюдается и в судебной системе, где их представленность среди судей областных судов составляет 48,7%, а районных судов – 55,4%.

Для развития лидерского потенциала и профессионального роста граждан успешно действует образовательная программа «Томирис», подготовившая уже сотни успешных управленцев.

Азиза Шужеева остановилась на совершенствовании законодательства по всесторонней защите женщин и детей. Законодательные нормы зафиксировали системный переход к правовой защите граждан и профилактике правонарушений.

Казахстан демонстрирует высокие показатели в развитии женского предпринимательства. Снятие ограничений по профессиям в Трудовом кодексе придало мощный импульс экономическому росту, и сегодня женщины успешно владеют примерно 48% субъектов малого и среднего бизнеса страны.

Азиза Шужеева подчеркнула, что приоритеты государственной политики Казахстана полностью созвучны Плану действий ОБСЕ и резолюциям Совета Безопасности ООН «Женщины, мир и безопасность».

По оценке Азизы Шужеевой, развитые правовые гарантии, всесторонняя поддержка предпринимательства и эффективные социальные институты формируют надежные условия для процветания гармоничного, безопасного и инклюзивного общества в Казахстане.
 

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