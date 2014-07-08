Эксперт разъяснил законопроект по всеобщему декларированию

Редакция Kazpravda.kz обратилась к налоговому эксперту - основателю веб-сервиса uCount.kz, партнеру в консалтинговой компании Angels Nika Advisory Еркину Сагиеву за комментариями. Ниже приводим его разъяснения и мнение касательно основных моментов законопроекта.

"Законопроект достаточно сырой и еще содержит ошибки и неточности. В то же время это уже не голословные заявления, а подробный текст, который наглядно демонстрирует реальные намерения Министерства финансов в части построения системы всеобщего декларирования физических лиц в Казахстане. Данная статья содержит первичный анализ, основанный только на объективной трактовке текста законопроекта.

Далее в графическом виде будут изложены основные новации предстоящей реформы. В примечаниях будут указаны моменты, на которые стоит обратить внимание.

1. Все совершеннолетние граждане РК, оралманы и иностранцы, постоянно проживающие в Казахстане, будут обязаны сдавать декларацию вне зависимости от наличия дохода или имущества. Несовершеннолетние лица и иностранцы, временно проживающие в РК, будут обязаны сдавать декларацию при наличии дохода или имущества. За несовершеннолетних лиц и недееспособных должны сдавать декларацию их законные представители, к примеру, родители за своих детей.

2. Законопроект не содержит исключений для граждан РК, постоянно проживающих за пределами родины. В результате гражданин РК может не являться налоговым резидентом РК и, соответственно, не уплачивать налоги в Казахстане, но у него все равно будет обязанность сдавать налоговую декларацию. Такой подход является несколько нелогичным.

1. В целях упрощения здесь и далее под лицами, "подпадающими под борьбу с коррупцией", понимаются физические лица, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с законами "О выборах в Республике Казахстан", "О борьбе с коррупцией", "О банках и банковской деятельности", "О страховой деятельности", "О рынке ценных бумаг".

2. Задача декларации об активах и обязательствах - зафиксировать состояние имущества и обязательств физического лица на начальный момент. Затем изменения в имуществе будут отслеживаться через декларацию о доходах и имуществе. Теоретически это должно помочь сопоставить изменение в имуществе за период и полученные доходы за тот же период. Излишек имущества будет высвечивать наличие скрытых доходов.

3. Если декларацию о доходах и имуществе совершеннолетние будут сдавать ежегодно в обязательном порядке, то за несовершеннолетних такая декларация будет сдаваться только эпизодически при получении или отчуждении имущества или получении дохода в соответствующем году.

4. Согласно законопроекту всеобщее декларирование для лиц, подпадающих под борьбу с коррупцией, начнется с 2017 года. Все остальные сдадут свою первую декларацию об активах и обязательствах в 2018 году.

1. Декларация об активах и обязательствах предусматривает раскрытие информации о наличных деньгах. Однако налоговые органы не имеют возможности дистанционно подтвердить факт существования декларируемой наличности, что открывает возможности для различных махинаций в виде "предварительного декларирования будущей черной наличности". В связи с этим установлен предел декларируемой суммы наличных денег. Наличные деньги сверх установленного лимита можно задекларировать только в виде банковского вклада.

2. Долги (обязательства и требования), за исключением задолженности перед банком, указываются при наличии договора или иного подтверждающего документа.

1. В рамках этой декларации у налогоплательщиков есть возможность представить свой расчет налогов с вычетом разрешенных расходов, если такие вычеты не были произведены бухгалтерией работодателя. Если перерасчет покажет, что индивидуальный подоходный налог был удержан сверх положенной суммы, то физическое лицо имеет право на возврат суммы превышения.

2. В части сдачи декларации за несовершеннолетних есть упрощение. Получение ребенком следующих видов доходов не предполагает сдачу декларации: адресная социальная помощь, стипендии, выплаты из бюджета, проценты по вкладам в банках, премии по жилищным сбережениям и образовательным вкладам.

3. При наличии в собственности компании, зарегистрированной в стране с льготным налогообложением (в простонародье – "в оффшорах"), необходимо указывать сумму прибыли или части прибыли такой компании. Раньше подобное требование было только у юридических лиц.

1. Краткая декларация о доходах и имуществе, по сути, несет смысл "нулевой отчетности". Она показывает, что декларанту нечего показывать, то есть: налоги со всех доходов уже удержаны, все льготы применены налоговым агентом (к примеру, при расчете заработной платы у работодателя), имущество, подлежащее регистрации, не покупалось и не продавалось.

2. У работодателя появляется обязанность предоставить работнику не позднее 20 января справку с расчетом начисленного и выплаченного дохода, удержанного налога и пенсионных взносов, примененных вычетов расходов и льгот. Данная справка будет использоваться для заполнения декларации о доходах и имуществе.

В целях поощрения сдачи декларации предусмотрены вычеты некоторых социально значимых расходов. Размеры и виды расходов будут рассмотрены отдельно. Однако коротко можно отметить следующее.

1. Расходы на образование включает также и дошкольное воспитание. Однако признаются образовательные услуги, предоставленные только лицензированными учреждениями образования или автономными организациями образования (под ними понимаются, к примеру, Назарбаев Интеллектуальные школы).

2. Все расходы должны подтверждаться документально (договоры, документы оплаты, акты выполненных работ). Соответственно на физическое лицо налагается обязанность по правильному оформлению документов и их сохранности в пределах срока исковой давности (в общем случае пять лет).

1. Изменены правила расчета базового вычета – по сути, минимальный необлагаемый доход. Теперь он будет называться "стандартный вычет", и размер его будет зависеть от количества детей.

2. Законопроект оперирует понятием "несовершеннолетние дети", что исключает из сферы стандартного вычета иных иждивенцев, к примеру, родственников с инвалидностью.

Надо отметить, что до проведения реформы 2007 года (введение плоской шкалы индивидуального подоходного налога) Налоговый кодекс предусматривал порядок определения минимального вычета в зависимости от количества иждивенцев и не ограничивался только несовершеннолетними детьми.

1. Несмотря на то что декларация сдается один раз в году, возможно повторение нарушения в течение одного года. Связано это с тем, что положенный год будет отсчитываться с момента наложения первого административного взыскания, а не с момента представления (непредставления) декларации.

2. Непредставление декларации или представления декларации с заведомо ложными данными могут предусматривать и уголовную ответственность, если сумма неуплаченных налогов будет превышать 2 000 МРП. Однако если налогоплательщик совершил проступок впервые и при этом согласился уплатить налоги в соответствии с расчетом налоговиков, то уголовного преследования не будет.

Тема всеобщего декларирования достаточно обширна и содержит в себе множество отдельных вопросов. К примеру, порядок налогового контроля (камеральный аудит, расчет налогов косвенным методом, обжалование и т.д.), оценка обоснованности видов и размеров разрешенных вычетов расходов, порядок расчета налогов нотариусами, адвокатами, ликвидация фиксированного налога и т.д. В целях простоты восприятия эти темы будут рассмотрены в следующих публикациях".