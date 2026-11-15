Эксперт усомнился в историческом образе Жумабека Ташенова как защитника казахских земель

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Эльдар Кунаев заявил, что в 1956 году политик сам возглавил инициативную группу, по предложению которой часть территории Казахстана передали Узбекистану

Фото: кадр из программы Алматы ТВ

Историческая роль Жумабека Ташенова в вопросах территориальной целостности Казахстана требует более детального изучения. Эксперт Эльдар Кунаев обратил внимание на события 1956 года, когда часть казахстанских земель, включая Бостандыкский район, вошла в состав Узбекистана. 

По словам Кунаева, распространенный образ Ташенова как государственного деятеля, который исключительно защищал казахские земли, не отражает всей сложности исторических событий. Эксперт утверждает, что в 1956 году, когда Ташенов занимал пост председателя Президиума Верховного Совета Казахской ССР, он возглавил инициативную группу, изучавшую вопросы территориального устройства.

«Ташенов и то, что сейчас из него сделали, — это мифический герой. В 1956 году он сам возглавил инициативную группу, которая объезжала территории Казахстана и ту землю — 500 тысяч квадратных километров голодных степей Бостандыкского района. Именно по его предложению она была отдана Узбекистану. В 1956 году, когда он был председателем Президиума Верховного Совета, это решение было принято. Землю передали, и до сих пор ее так и не вернули», — заявил Эльдар Кунаев.

Эксперт считает, что при оценке исторической роли Ташенова необходимо учитывать не только поступки, которые укрепили его репутацию, но и решения, вызывающие вопросы. По его мнению, исторический образ государственного деятеля должен основываться на всестороннем изучении его деятельности.

#Жумабек Ташенов #политические деятели #казахские земли

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