Экспертиза экспертизе рознь

Из депутатского запроса Светланы БЫЧКОВОЙ
Во избежание дополнительных трудностей при реализации вышеуказанного важного и сложного в практическом исполнении положения представляется необходимым заблаговременно разрешить имеющиеся проблемы организации производства судебно-психиатрической экспертизы.
Судебно-психиатрическая экспертиза представляет собой важнейшее процессуальное действие. По результатам ее производства в гражданском процессе решается вопрос о дееспособности лица, а также о его госпитализации в психиатрический стационар в принудительном порядке. В уголовном процессе после признания невменяемым лица, совершившего общественно опасное деяние, содержащее признаки преступления, вместо мер уголовного наказания к нему применяются принудительные меры медицинского характера. Тем самым с учетом результатов судебно-психиатрической экспертизы решаются вопросы наиболее серьезных ограничений конституционных прав и свобод человека и гражданина.
Вместе с тем в области организации деятельности экспертов, проводящих судебно-психиатрическую экспертизу, и практики ее производства имеются серьезные проблемы.
Речь прежде всего идет о существенных расхождениях между нормами законодательства и экспертной практикой.
Так, в Номенклатуре медицинских и фармацевтических специальностей, утвержденной министром здравоохранения РК, предусмотрены специальности «психиатрия», куда входит в том числе судебно-психиатрическая экспертиза, и «судебно-медицинская экспертиза».
Таким образом, самостоятельной специальности «судебно-психиатрическая экспертиза», в отличие от «судебно-медицинской экспертизы», не имеется. Поскольку судебно-психиатрическая экспертиза входит в специальность «психиатрия», врачи отдела судебно-психиатрической экспертной комиссии (СПЭК) имеют сертификаты высшей квалификационной категории по основной специальности «психиатрия».
В то же время от указанных лиц требуется прохождение аттестации как судебных экспертов по специальности «судебно-психиатрический эксперт», с чем не в полной мере согласуются подходы к оплате их труда.
Для врачей отдела СПЭК предусмотрена надбавка 60% от БДО, так как они обслуживают лиц, содержащихся под стражей, однако ее выплата не производится.
Несмотря на то что производство судебно-психиатрической экспертизы в условиях амбулатории, то есть без госпитализации в стационар, позволяет существенно снизить бюджетные расходы, до сих пор предпочтение отдается производству стационарных судебно-психиатрических экс­пертиз. Вместе с тем при решении вопроса о вменяемости, а также дееспособности лиц осуществляется ретроспективное изучение психического состояния и поведения субъекта в момент совершения деяния, то есть необходимости для производства экспертизы в стационаре нет.
Актуализируются проблемы в сфере комплексной психолого-психиатрической экспертизы, потребность в которой возрастает. В частности, в новом Уголовно-процессуальном кодексе имеются нормы, требующие обязательного проведения психолого-психиатрической экспертизы по делам о преступлениях несовершеннолетних. В статье 41 Закона «О судебно-экспертной деятельности» указанная экспертиза также фигурирует. Но на сегодня не существует ни единой методики, ни единообразной практики, ни полного представления о цели указанной комплексной экспертизы и содержании специальных знаний соответствующих экспертов, прежде всего психологов. Подготовка последних не осуществляется ни в одном высшем учебном заведении страны.
Имеется и ряд иных примеров несовершенства и противоречивости правовой базы по организации судебно-психиатрической экспертизы, а также отсутствия полноценных научно-методических основ для ее производства.
С учетом изложенного просим принять меры по проведению всестороннего квалифицированного анализа и упорядочению ситуации в области судебно-психиатрической экспертизы.

