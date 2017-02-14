​Экспертиза – это не только бизнес

С организацией профессионального сообщества, объединяющего в своих рядах 60 аккредитованных экспертных организаций, по состоянию на 1 января 2017 года объем переданных в конкурентную среду экспертных работ составляет 39%. В соответствии с 47-м шагом Плана нации до 2020 года порядка 90% работ в области экспертизы предпроектной и проект­но-сметной документации предстоит вывести из сферы государственной монополии.

Первый год работы Палаты экспертных организаций (ПЭО) был посвящен организационным вопросам: созданию рабочих органов, разработке положений, стандартов, методических пособий.

– На рынок пришло много новых людей – проектировщиков, строителей, которые ранее не занимались эксперт­ной деятельностью, – говорит председатель правления ПЭО Бирлик Ережепов. – Мы разъясняли им суть работы, делая акцент на том, что экспертиза – не столько бизнес, сколько ответственная профессио­нальная деятельность. Она не приносит больших доходов, маржа в 10–15% считается уже высокой. Но эксперт должен обеспечить безопас­ность зданий, сооружений, людей, и эту ответственность он будет нести всю жизнь. Здание может простоять 100 лет, а его заключение все это время будет лежать в архиве.

– С повестки дня у нас не сходит вопрос качества экс­пертных заключений, – поясняет председатель экс­пертного совета палаты Владимир Юрьевич. – В сос­таве палаты созданы дисциплинарный и эксперт­ный советы, которые ежемесячно ведут мониторинг экс­пертных заключений, выборочно проводят анализ заключений, и если по ним возникают вопросы, то делают замечания, дают советы, поскольку эксперт не должен работать в одиночку.

Как отмечалось на отчетном годовом собрании палаты, правление ПЭО с привлечением независимых аттестованных экспертов провело анализ и выявило отдельные нарушения по 414 заключениям, выданным 56 экс­пертными организациями. Деятельность организаций, допустивших значительные просчеты, рассматривалась на дисциплинарном совете. Так, из состава палаты исключены две организации – ТОО «KazEngineeringExpert» (Павлодар) и ТОО «ЭКОинжиниринг-ЕК» (Актобе), систе­матически допускавшие нарушения государственных нормативов при проведении комплексной вневедомственной экспертизы проектов.

– Мы несколько раз рассматривали эти две организации на дисциплинарном совете, – комментирует руководитель ПЭО. – Но они не приняли во внимание замечания палаты. Поскольку не проработанные до конца экспертные заключения влия­ют на качество зданий, их прочность и устойчивость и в конечном счете на безо­пасность людей, президиум ПЭО принял решение об их исключении. Нонсенсом было то, что в одной из этих организаций специалист проводил экспертизу всего проекта. Эксперт имел пять аттестатов: он и конструктор, и электрик, и архитектор, и сметчик. Хотя по диплому он конструктор и должен был выполнять только строительную часть работы. Поэтому мы направили письма о лишении аттестации этих экспертов в Комитет по делам строительства и ЖКХ Миннацэкономики.

В целом в 2016 году на экс­пертизу в конкурентную среду поступило 6 111 единиц проектно-сметной документации. В результате 2 200 проектов возвращены без рассмотрения в связи с некомплектностью представленных документов либо эти проекты не относились к компетенции частных экс­пертных организаций. По 2 703 проектам выданы заключения.

Большие задачи стоят перед палатой и на текущий год. В соответствии с поручениями Главы государства, данными на расширенном заседании Правительства 3 февраля текущего года, экспертным организациям предстоит проверять использование отечественной продукции на уровне разработки проектно-сметной документации, обеспечение импортозамещения, особенно по объектам, финансируе­мым из государственных средств. Пристальное внимание будет уделяться анализу обоснованности и достоверности определения сметной стоимости строительства объектов в проект­ной документации.

Кроме того, ПЭО продолжит работу по внесению предложений в нормативные правовые акты по вопросам экспертизы проектов строительства. Намечено взаимодействие с государственными органами для передачи функций по аккредитации юридических лиц и аттестации физических лиц, на право проведения экспертизы проектов строительства в компетенцию палаты.

Планируется также внед­рить собственную элект­ронную информационную систему палаты и интегрировать ее с единым элект­ронным порталом EPSD.KZ, разработать методические рекомендации и пособия для экспертов, создать учебный центр для обучения и повышения квалификации экспертов.

Еще одним направлением работы будет развитие международного сотрудничества с целью совершенствования экспертизы проектов строительства. Так, палата заключила меморандум с ассоциацией «Национальное объединение организаций экспертизы в строительст­ве» Российской Федерации по сотрудничеству в вопросах дальнейшего развития экспертизы проектов строи­тельства, совершенствования законодательного, нормативного и методологического обеспечения эксперт­ной деятельности, обмена информацией и передовым опытом. В текущем году ПЭО планирует также наладить сотрудничество с Европейской палатой экс­пертов.