Экспертиза станет независимой

669
Алия САДЫКОВА, Алматы
Документ подписали директор Центра судебной экспертизы Министерства юстиции РК Исидор Борчашвили и председатель Гос­комитета судебных экспертиз Беларуси Андрей Швед.
К слову, Республика Беларусь – одна из первых стран СНГ, где был создан Государственный комитет судебных экспертиз, в котором объединены все экспертные учреждения.
«В этом направлении намерены двигаться и мы», – отметил Исидор Борчашвили в ходе состоявшейся международной научно-практичес­кой конференции «Восток – Запад: партнерство в судебной экспертизе. Актуальные вопросы теории и прак­тики». Он сообщил, что Казахстан готовится создать единое учреждение, которое работало бы в данной сфере. Таким образом, считает И.­Борчашвили, будут созданы условия для большей независимости экспертов от сотрудников правоохранительных органов.
До недавнего времени, напомним, экспертные учреждения имелись во всех правоохранительных органах. Это означает, что сотрудники МВД сами возбуждали уголовное дело, сами его расследовали, назначали экспертизу и сами же ее проводили. Нетрудно догадаться, что эксперты находились под влиянием руководителей своих структурных подразделений.
И. Борчашвили сообщил также, что в целях достижения высокой эффективности в данной сфере разработан законопроект «О судебно-экспертной деятельности в Республике Казахстан», который в настоящее время находится на рассмотрении в Мажилисе. Спикер считает, что принятие документа будет способствовать повышению правовой защищенности граждан и организаций, участвующих в процессе правосудия. Другие положительные стороны этого документа – появление единого органа судебной экспертизы, дальнейшее развитие и стимулирование института частных судебных экспертов, внедрение новых видов экспертиз и методик исследований, а также повышение профессионального уровня кадров.
В работе международной конференции приняли участие представители госорганов, судебно-экспертных учреждений, ученые и иностранные гости.

