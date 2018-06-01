​Экспертизу не обманешь

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Чингиз Ташенов, Кокшетау

В рамках спецоперации «Нелегал» акмолинские полицейские задержали гражданина России, находящегося в межгосударственном розыске.

Он подозревается в совершении серии краж по 5 эпизодам на территории РФ. Подозреваемого разыскивали полицейские из УМВД России по Белгородской области.

В ходе первоначального опроса задержанный назвал полицейским свои данные, однако, как выяснилось позднее, имя и фамилия принадлежали его умершему другу. Тогда мужчина был направлен на дактилоскопическую экспертизу, по результатам которой было установлено, что он – гражданин Российс­кой Федерации, 1988 г. р., который длительное время находится в розыске. Как выяснилось, он незаконно пересек границу Казахстана в марте месяце и два месяца скрывался на территории нашей страны. Теперь также известно, что задержанный ранее был судим за совершение тяжкого преступления.

Стоит отметить, что при задержании стражи порядка заметили, что у мужчины повреждены подушечки пальцев. Со слов самого задержанного, он сделал это, чтобы у стражей порядка не было возможности установить его личность по отпечаткам пальцев. Однако экспертизу обмануть ему не удалось.

В настоящее время мужчина водворен в приемник-распределитель УВД города Кокшетау, а в ближайшее время будет экстрадирован в Российскую Федерацию. 

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