Свежий выпуск Экспертная оценка Полина ФЕДОРОВА

С приветственным словом выступил заместитель руководителя Администрации Президента РК, руководитель рабочей группы по идентичности и единству Национальной комиссии по модернизации Баглан Майлыбаев.

В ходе работы экспертного форума его участники обсудили механизмы реа­лизации пяти институциональных реформ, а также План нации – «100 конк­ретных шагов» по реализации реформ, вопросы реформирования государственного управления, пути формирования единой нации и «Мәңгілік Ел». В диалоге приняли участие представители органов государственного управления, депутаты, ведущие казахстанские эксперты.