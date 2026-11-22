В Алматы прошло третье заседание Казахстанско-российского экспертного совета (КРЭС), организованного Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте РК (КИСИ) совмест­но с Национальным исследовательским институтом мировой экономики и международных отношений им. Е. М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН).

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Тема мероприятия, собравшего за одним столом представителей ведущих аналитических центров, научно-исследовательских организаций и университетов двух стран, была обозначена как «Казахстан и Россия: стратегическое партнерство в условиях глобальной турбулентности».

– Мы наблюдаем глубокие изменения в мировой политике и экономике. Усиливается геополитическая конкуренция, перестраиваются торгово-экономические связи и транспортные маршруты, возрастают риски в сфере международной безопас­ности. Эти процессы затраги­вают практически все государства, заставляя их пересматривать привычные подходы и искать новые возможности для развития, – отметил директор КИСИ Жандос Шаймарданов, открывая заседание.

Он напомнил, что по итогам прошлого года товарооборот между Казахстаном и Россией составил почти 28 млрд долларов, и Президентом РК была поставлена цель в этом году дос­тичь рубежа в 30 млрд долларов, что говорит о существующих возможностях для дальнейшего развития торгового взаимодействия. В целом, как подчеркнул директор КИСИ, отношения Казахстана и России имеют особое значение.

– Стратегический характер партнерства определяется не только масштабами существующего сотрудничества, но и нашей способностью совместно отвечать на новые вызовы, находить праг­матичные решения и учитывать интересы друг друга. Вместе с тем меняющаяся меж­дународная обстановка ставит перед нами и новые вопросы. Отдельного внимания заслуживают вопросы безопасности и стабильности в Центральной Азии и на евразийском пространстве. Казах­стан последовательно выступает за укрепление регионального сотрудничества, развитие конс­труктивного диалога и мирное урегулирование возникающих противоречий. Именно в перио­ды глубоких международных изменений особенно востребован содержательный экспертный диалог. Задача экспертного сообщества – не только анализировать текущие события, но и предлагать решения, учитывающие долгосрочные интересы наших государств, – заявил спикер.

В свою очередь замдиректора ИМЭМО РАН по научной работе Сергей Афонцев поделился своим видением глобальных процессов, происходящих в мире. В частности, он обратил внимание на то, что после недавней встречи лидеров Китая, США и России в Шеньчжене появилась осторожная надежда на формирование новой структуры правил сотрудничества в турбулентном мире.

– Представители мирового политического и экспертного сообщества сегодня в ожидании конс­труктивных путей определения будущего. Надеюсь, что процесс, запущенный в последние недели, будет развиваться в этом направлении. Условия сотрудничества на постсоветском пространстве в целом и по линии двустороннего сотрудничества России и Казахстана также будут улучшаться. Появятся новые идеи, которые отвечают текущему моменту и нашему представлению о будущем наших государств, – подчерк­нул Сергей Афонцев.

Программа заседания КРЭС включала четыре тематические сессии. Первая сессия была пос­вящена положению Казахстана и России в мировой экономике, факторам нестабильности и потенциалу двустороннего сотрудничества; вторая – транс­формации мировых энергетических рынков и связанным с ней рискам и возможностям для двух стран; третья – сот­рудничеству в сфере развития человеческого капитала, образования и науки; четвертая – региональным вызовам безопасности и последствиям внерегиональных кризисов.

Заседание Казахстанско-российского экспертного совета стало продолжением системного диалога между научно-аналитическими сообществами двух стран. Такой формат взаимодействия позволяет проводить совместный анализ международных процессов, обмениваться исследовательскими подходами и вырабатывать экспертные оценки по вопросам, представляющим взаимный интерес.