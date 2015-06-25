Эксперты АНК займутся исследованием бизнес-среды и благотворительностью

Политика
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Эльмира Киргеева
Новые направления в деятельности для АНК обозначила Госсекретарь Казахстана Гульшара Абдыкаликова, передает корреспондент Kazravda.kz.

Отмечая важность проводимой членами научно-экспертного совета АНК работы, Государственный секретарь определила задачи для научного сообщества ассамблеи в свете реализации четвертой институциональной реформы "Нация единого будущего", дала ряд поручений по развитию и укреплению казахстанской идентичности на принципах гражданства, сохранению национального единства и общественного согласия.

"Новыми направлениями для ассамблеи будут: развитие благотворительности, общественного контроля как особого народного механизма надполитического представительства. Реализация этих направлений потребует новых исследований бизнес-среды, гражданского общества как субъектов, работающих на укрепление национального единства и общественного согласия", - сказала в ходе расширенного заседание Научно-экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана в Национальной академической библиотеке РК Гульшара Абдыкаликова.

Напомним, Глава государства в ходе XXII сессии Ассамблеи народа Казахстана поручил АНК стать центром меценатства, а поддержку в этом вопросе окажет Правительство и бизнес. Президент также призвал всех материально обеспеченных казахстанцев помогать тем соотечественникам, кто испытывают нехватку средств.

Добавим, что сегодня в ходе заседания перед членами НЭС АНК поставлены задачи по реализации одного из направлений нацплана "100 шагов" – "Идентичность и единство". В частности, поручено донести до всех социальных групп ценности общенациональной идеи "Мәңгілік Ел", новые подходы в соцнауках, глубинные процессы модернизации казахстанского общества в неразрывной связи с мировыми процессами. Реализацию поставленных задач Госсекретарь поручила осветить не только через СМИ, но и новые форматы киноиндустрии, компьютерные программы, книги, бестселлеры. 

"Нужен новый контент: тексты, сюжеты, миниатюры, диалоги, сценарии, которые будут переложены на информационные носители", – поручила Госсекретарь.

Кроме того, добавила она, необходимо показать "преемственность культурно-исторической памяти народа, раскрыть культурные коды, заложенные в искусстве, литературе, образовании, воспитании семейных традиций не только символических, но и рациональных с точки зрения объединения и создания общего пространства, внедрение трехъязычного образования, активно выступать казахстанским ученым и экспертам на интеграционном поле, создавать информационные поводы в странах ЕАЭС.

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