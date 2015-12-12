​Эксперты едут в регионы

Встреча была организована Казахстанским институтом стратегических исследований (КИСИ) при Президенте РК и областным акиматом. В зале собрались эксперты и политологи из Астаны и Алматы, местные историки, лидеры общественных движений и политических партий, НПО, преподаватели вузов. Директор КИСИ Ерлан Карин отметил, что подобные выездные семинары в регионах практикуются с прошлого года.

На этот раз темой встречи стало Послание Главы государства народу страны. И в первую очередь в рамках форума говорили о социальном развитии и предпринимательстве.

– Вся проводимая работа в области приобретает особенную актуальность и важность в свете нового Послания Президента и задач, озвученных в нем, – подчеркнул, выступая на форуме, аким ЮКО Бейбут Атамкулов. – Одной из главных и первостепенных задач является сохранение и развитие промышленного потенциала региона, увеличение числа рабочих мест, в том числе через поддержку малого и среднего бизнеса, развитие государственно-частного партнерства. Сегодня мы обсуждаем главные направления Послания Главы государства и совместно определяем шаги по его реализации.

Руководитель региона предложил экспертному сообществу нашей страны сделать этот форум традиционной площадкой для обсуждения наиболее важных вопросов.