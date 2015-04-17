Эксперты говорят о Казахстане 495 Юлия МАГЕР, Москва

Модератором конференции выступил ректор МГУ Виктор Садовничий, гостем ее стал посол Казахстана в России Марат Тажин, а в качестве спикеров приняли участие специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, ректор Дипакадемии МИД РФ Евгений Бажанов, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, президент РАЕН Олег Кузнецов и многие другие.

В своем выступлении М. Тажин поблагодарил МГУ за приглашение на конференцию и подчерк­нул, что обсуждение казахстанской повестки таким авторитетным научно-экспертным сообществом является особо ценным и знаковым.

В ходе конференции ученые и эксперты обсудили основные направления актуальной казахстанской повестки дня. В частности, поднимались вопросы перспектив евразийской интеграции и роли нашей страны в этих процессах, анализировались принципы внутренней политики Казахстана, обеспечившие стране стабильное развитие и сохраняющие мир в обществе, казахстанские «рецепты» экономичес­кого роста. Также говорилось о перспективах развития российско-казахстанских отношений и о том, что из нашего опыта может найти применение в России.

– Все, что происходило за последние четверть века, происходило на наших глазах, и мы видели, какими непростыми путями развивался Казахстан, – отметил М. Швыдкой.

Добавим, что конференцию сопровождала проходившая в здании Фундаментальной библиотеки МГУ выставка фотографий участников творческого проекта «Неизвестный Казахстан», поддержанная Фондом Первого Президента РК. Таким образом, участники мероприятия смогли не только узнать о казах­станском пути развития, но и ознакомиться с самой страной через работы фотохудожников.

Подробности того, о чем говорилось на прошедшей в Москве научно-практической конференции, – в следующем номере «КП».



