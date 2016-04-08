Эксперты ищут пути решения военной безопасности Казахстана
Талгат Исенов
В столице под патронажем КИСИ проходит научно-практическая конференция "Проблемы обеспечения военной безопасности Казахстана и пути их решения", передает Kazpravda.kz.
"Сейчас в мире происходят сложные процессы, которые требуют всестороннего анализа и изучения. Нам необходимо найти ответы на вопрос: "Что нам предстоит сделать для укрепления обороноспособности и безопасности нашей родины", – отметил во вступительном слове директор Казахстанского института стратегических исследований Ерлан Карин.
Главный научный сотрудник КИСИ Георгий Дубовцев, рассказывая о программе конференции, анонсировал, что на мероприятии выступят специалисты, действующие и бывшие военнослужащие, военные ученые, различные эксперты.
"Мы обсудим проблемы, касающиеся военного строительства и подготовки кадров, технического оснащения, оборонно-промышленного комплекса", – подчеркнул Дубовцев.
Отметим, что, по словам экспертов, в Казахстане проводится большая работа по модернизации Вооруженных сил, а также внедряются новые подходы в военно-патриотическом воспитании.