​Эксперты LAC Holding принялись за работу

LAC Holding является крупной венгерской компанией, которая объединяет в своем составе более 50 предприятий. Холдинг обладает многолетним опытом в реализации сельскохозяйственных проектов, в частности в подготовке и переподготовке кадров для агропромышленного комплекса. В структуре холдинга имеются высококвалифицированные профессиональные тренеры, которые десятилетиями работают в системе распространения знаний в сельском хозяйстве.

– В рамках меморандума мы нацелены на реализацию совместных образовательных проектов для наших фермеров. Цель – перенять передовые международные инструменты информационной поддержки субъектов агропромышленного комплекса. Я думаю, что этот меморандум позволит укрепить казахстанско-венгерские экономические отношения, в частности связи сельхозтоваропроизводителей двух стран, – сказал директор Центра агрокомпетенций Толеутай Рахимбеков.

Нужно отметить, что Центр агрокомпетенций уже работает с экспертами LAC Holding в рамках реализации государственного задания Министерства сельского хозяйства РК по информационному обеспечению субъектов АПК. Так, например, в текущем году из Венгрии был приглашен эксперт по направлению «кукуруза на зерно» Ласло Хайду, который принял участие в разработке учебных программ (методик) и в семинарах по данному направлению, а также оказывал точечные консультации казахстанским фермерам.

– У нас долгосрочный план по сотрудничеству с Респуб­ликой Казахстан, мы нацелены на плодотворное сотрудничество в области развития и продвижения сельского хозяйства вашей страны. Венгрия обладает лидирующей образовательной базой в области сельского хозяйства, у нас есть специалисты с очень серьезным объемом знаний, ведь образование лежит в основе всего, будь то сельское хозяйство или какое-то другое направление. Мы очень рады участвовать в программе и надеемся, что сотрудничество углубит наше совместное знакомство и отношения между странами и аграриями. Верим, что сотрудничество приведет нас к еще более тесной работе в сфере сельского хозяйства, – отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Казахстане Андраш Барани.