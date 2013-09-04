Эксперты НАТО дали высокую оценку казахстанским военным

Бойцы «Казбата» показали высокий уровень боевой подготовки. Иностранные коллеги отметили отличные результаты казахстанских военнослужащих. Патруль десантно-штурмовой бригады «Казбат» участвовал в таких действиях, как зачистка населенного пункта, разминирование зарядов, эвакуация раненых на вертолете и сопровождение гуманитарного груза. Также казахстанские миротворцы совместно с представителями вооруженных сил стран, участвующих в учениях «Степной орел-2013», успешно отразили нападение условных боевиков на блок-пост. Стоит отметить, что атмосфера на полигоне была максимально приближена к реальной ситуации.

Командиры военнослужащих США, Италии, Великобритании и других участников подчеркнули, что казахстанская армия имеет огромный потенциал в развитии навыков миротворческих миссий, и отметили, что «Казбат» совместно с вооруженными силами других стран полностью готов действовать в рамках ООН в любом государстве. Экс­перты НАТО, которые присутствовали на учениях, были удивлены высоким уровнем, который продемонстрировал «Казбат».

Интересно, что на официальном сайте НАТО даже была размещена статья NATO assists Kazakhstan Peace Keeping Battalion with Exercise Steppe Eagle («НАТО помогает Казахстанскому миротворческому батальону проводить учения «Степной орел»). В материале директор координационного и интеграционного дивизиона управления военного партнерства НАТО генерал Бардхил Колчаку говорит: «Я был приятно удивлен уровнем сотрудничества, обмена информацией и энтузиазмом, все это говорит о возможности «Казбат» проводить миротворческие операции. Учения «Степной орел-2013» стали важным этапом сотрудничества между НАТО и Казахстаном в рамках программы Партнерства во имя мира».

Эксперты НАТО в статье также упомянули о том, что у казахстанского батальона уже есть опыт в выполнении миротворческих обязательств. Речь идет о содействии казахстанских военнослужащих в Ираке в период с 2003 по 2008 год. В Ираке «Казбат» выполнял функции по обнаружению и обезвреживанию боеприпасов, в то же время оказывал помощь в добыче пригодной к использованию воды и строительстве медицинских учреждений.

Фарида АХМЕТОВА