Общество
Эксперты Наццентра общественного здравоохранения дали рекомендации по правильному питанию
Эксперты Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК дали рекомендации по правильному питанию, передает Kazpravda.kz.

По мнению экспертов, в каждой семье родители на своем примере должны показать детям, что для крепкого здоровья необходимо отказаться от вредной пищи и придерживаться трех принципов в питании: регулярность, сбалансированность, умеренность.

Сбалансированное питание по рекомендации ВОЗ:

Фрукты и овощи – ежедневное потребление, по меньшей мере, 400 граммов или пяти порций фруктов и овощей снижает риск развития неинфекционных заболеваний и помогает обеспечить ежедневное поступление клетчатки.

Ограничение жиров – их потребление, особенно насыщенных жиров и трансжиров промышленного производства можно сократить если:

– готовить пищу на пару или варить, а не жарить и не запекать;
– употреблять в пищу молочную продукцию со сниженным содержанием жиров и постное мясо;
– ограничивать потребление запеченных и жареных продуктов, а также заранее приготовленных закусочных и других продуктов (например, пончиков, кексов, пирогов, печенья и вафель), содержащих трансжиры промышленного производства.

Ограничение соли – рекомендуется сократить их потребление до уровня менее 5 граммов в день.

Ограничение сахара –  его потребление можно сократить если:

– ограничить потребление пищевых продуктов и напитков с высоким содержанием сахаров, таких как конфеты и подслащенные напитки;
– заменить сладкие закуски на свежие фрукты и овощи.

Регулярное питание. Детям дошкольного возраста рекомендуется принимать пищу 4-5 раз в день, через каждые 3 часа, в одно и то же время, распределяя рацион питания следующим образом: завтрак – 25%, обед – 35%, полдник – 15%, ужин – 25%. В школьном возрасте целесообразно четырехразовое питание, через каждые 4 часа с равномерным распределением суточного рациона: завтрак – 25%, второй завтрак – 20%, обед – 35%, ужин – 20%.

Умеренное питание. Для профилактики избыточного веса и ожирения родителям необходимо научить ребенка соблюдать меру в употреблении пищи, при необходимости перекусывать фруктами и овощами, пить больше воды.

Также важна физическая активность для детей. Она предполагает игры, состязания, занятия спортом, поездки, оздоровительные мероприятия, физкультуру или упражнения. По рекомендации ВОЗ, дети старше 5 лет должны ежедневно заниматься физической активностью от умеренной до высокой интенсивности, в общей сложности, не менее 60 минут.

Соблюдение данных несложных правил позволит расти ребенку здоровым и крепким.


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