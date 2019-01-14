Эксперты Наццентра общественного здравоохранения дали рекомендации по правильному питанию
Эксперты Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК дали рекомендации по правильному питанию, передает Kazpravda.kz.
По мнению экспертов, в каждой семье родители на своем примере должны показать детям, что для крепкого здоровья необходимо отказаться от вредной пищи и придерживаться трех принципов в питании: регулярность, сбалансированность, умеренность.
Сбалансированное питание по рекомендации ВОЗ:
Фрукты и овощи – ежедневное потребление, по меньшей мере, 400 граммов или пяти порций фруктов и овощей снижает риск развития неинфекционных заболеваний и помогает обеспечить ежедневное поступление клетчатки.
Ограничение жиров – их потребление, особенно насыщенных жиров и трансжиров промышленного производства можно сократить если:
– готовить пищу на пару или варить, а не жарить и не запекать;
– употреблять в пищу молочную продукцию со сниженным содержанием жиров и постное мясо;
– ограничивать потребление запеченных и жареных продуктов, а также заранее приготовленных закусочных и других продуктов (например, пончиков, кексов, пирогов, печенья и вафель), содержащих трансжиры промышленного производства.
Ограничение соли – рекомендуется сократить их потребление до уровня менее 5 граммов в день.
Ограничение сахара – его потребление можно сократить если:
– ограничить потребление пищевых продуктов и напитков с высоким содержанием сахаров, таких как конфеты и подслащенные напитки;
– заменить сладкие закуски на свежие фрукты и овощи.
Регулярное питание. Детям дошкольного возраста рекомендуется принимать пищу 4-5 раз в день, через каждые 3 часа, в одно и то же время, распределяя рацион питания следующим образом: завтрак – 25%, обед – 35%, полдник – 15%, ужин – 25%. В школьном возрасте целесообразно четырехразовое питание, через каждые 4 часа с равномерным распределением суточного рациона: завтрак – 25%, второй завтрак – 20%, обед – 35%, ужин – 20%.
Умеренное питание. Для профилактики избыточного веса и ожирения родителям необходимо научить ребенка соблюдать меру в употреблении пищи, при необходимости перекусывать фруктами и овощами, пить больше воды.
Также важна физическая активность для детей. Она предполагает игры, состязания, занятия спортом, поездки, оздоровительные мероприятия, физкультуру или упражнения. По рекомендации ВОЗ, дети старше 5 лет должны ежедневно заниматься физической активностью от умеренной до высокой интенсивности, в общей сложности, не менее 60 минут.
Соблюдение данных несложных правил позволит расти ребенку здоровым и крепким.