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Эксперты назвали основных претендентов на "Оскар"
Мелодрама Брэдли Купера "Звезда родилась" (A Star is Born, 2018), драма Альфонсо Куарона "Рома" (Roma, 2018) и лента Питера Фаррелли "Зеленая книга" (Green Book, 2018) имеют наибольшие шансы на получение наград Американской академии киноискусств в категории "Лучший фильм". С таким прогнозом выступил в среду интернет-портал Gold Derby, специализирующийся на информации о киноиндустрии, передает Tass.ru.   

Шансы на победу фильма Купера, рассказывающего о любви исполнителя в стиле кантри и молодой начинающей певицы, главные роли в котором исполнили Леди Гага и сам Купер, оцениваются кинокритиками как 7:1. Такие же шансы у фильма Куарона о судьбе мексиканской семьи в 1970-х годах. Лента Фаррелли "Зеленая книга", уже отмеченная Национальным советом кинокритиков как лучший фильм уходящего года, рассказывает о реальной истории путешествия джазового пианиста Дона Ширли и его водителя и охранника Тони Липа по югу США в 1962 году, в ходе которого они пользовались так называемой "Зеленой книгой", в которой указаны безопасные места для афроамериканцев. Шансы на то, что этот фильм будет удостоен "Оскара", также высоки.

Среди возможных претендентов на "Оскара" в категории "Лучший фильм" названы также комедия Йоргоса Лантимоса "Фаворитка" (The Favourite, 2018) о периоде царствования английской королевы Анны в XVIII веке, "Черный клановец" (BlacKkKlansman, 2018) режиссера Спайка Ли о противостоянии темнокожего полицейского и его напарника с преступной группировкой, и фантастический боевик "Черная пантера" (Black Panther, 2018) Райана Куглера о соперничестве за уникальный металл, в которое вмешивается дух саванны.

Куарон, Купер и Ли, по оценкам кинокритиков, на которые ссылается Gold Derby, имеют предпочтительные шансы на получение "Оскара" в категории "Лучший режиссер". Гленн Клоуз, сыгравшая роль супруги нью-йоркского литератора в фильме шведского режиссера Бьерна Рунге "Жена" (The Wife), и певица Леди Гага (настоящее имя – Стефани Джерманотта), снявшаяся в "Звезда родилась", а также Оливия Колман, снявшаяся в фильме "Фаворитка", названы среди вероятных претендентов на награду в категории "Лучшая актриса первого плана". На приз в номинации "Лучший актер первого плана" претендуют Рами Малек ("Богемская рапсодия", Bohemian Rhapsody), Брэдли Купер ("Звезда родилась") и Кристиан Бэйл, снявшийся в фильме режиссера Адама Маккея "Власть" (Vice).

Номинанты на "Оскара" будут объявлены 22 января, а 91-я церемония вручения кинопремии состоится 24 февраля 2019 года в театре "Долби" (Голливуд, Лос-Анджелес).

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