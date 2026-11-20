В регионе работают 468 школьных психологов. Но достаточно ли этого, чтобы каждый ребенок, оказавшийся в трудной ситуации, своевременно получил необходимую помощь? Этот и другие вопросы обсудили на встрече с международными экс­пертами, которые прибыли в регион для оценки государственных программ в сфере психического здоровья детей и подростков.

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Исследование проводится при поддержке Детского фонда ООН совместно с международной исследовательской организацией PLURICONSULT из Румынии. Главная цель – выяснить, насколько эффективными оказались государственные меры по поддержке психического здоровья и психосоциального благополучия несовершеннолетних, реализованные в Казахстане в период с 2018 по 2025 год.

Как рассказала международный эксперт в области оценки систем здравоохранения и социальной защиты детей Моника Обреджа­, возглавляющая экспертную группу, специалисты изучают не только официальные документы и статистику, но и то, как система психологической помощи функ­ционирует на практике. Для этого проводятся встречи с представителями государственных органов, педагогами, психологами и другими специалистами. Как отметили в областном акимате, Атырауская область была выбрана в качестве пилотного региона западной части Казахстана. Аналогичная работа проводится и в других областях, чтобы получить наиболее полную картину. По итогам исследования будут подготовлены рекомендации для разработки национальной политики в сфере психического здоровья на 2026–2030 годы.

По словам руководителя управления по защите прав детей Атырауской области Гульнафис Айшуа­ковой, вопросы психологического и психоэмоционального благополучия несовершеннолетних сегодня находятся в центре внимания государственных органов. Оценка мер их поддержки охватывает три государственные программы. Это комплексные планы по защите детей от насилия, помощи молодежи Казахстана, а также Дорожная карта по развитию службы охраны психического здоровья.

Параллельно в школах и колледжах региона внедряют цифровые инструменты психологического сопровождения учащихся. Одним из них стала система Balazhan, которая уже охватывает более 124 тыс. детей и подростков. Такие технологии дополняют работу специалистов и помогают выстраивать систему своевременной поддержки несовершеннолетних.

Кроме того, развивается система приема обращений по вопросам защиты прав детей. Для связи с ведомством используются единый контакт-центр 111, электронная система «Е-өтініш», телефон доверия и официальные письма.

– Для защиты безопасности и прав ребенка важно своевременно выявить проблему и оказать необходимую помощь. Поэтому приоритет мы отдаем совместной работе органов опеки и попечительства, организаций образования, психологов и правоохранительных органов, – подчеркнула Гульнафис Айшуакова.

В дальнейшем систему помощи детям планируется расширять. В Атырау и семи районах области предусмотрено открытие кабинетов психологической поддержки для пострадавших несовершеннолетних. Кроме того, в 2027 году запланировано создание центра защиты прав детей.

Как пояснили участники меж­дународной группы, их задача заключается не в поиске нарушений в конкретных школах или оценке работы отдельных психологов. Исследование направлено на выявление сильных и слабых сторон государственной системы поддержки психического здоровья детей. Для получения объективных результатов специалисты изучают документы и статистические данные, проводят опросы с представителями государственных ведомств и организуют групповые обсуждения с практикующими специалистами, родителями.