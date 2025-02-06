Эксперты подвели итоги трех лет политических реформ президента Токаева

Фото: Акорда

В ходе мероприятия участники дискуссии – представители государственных органов, парламентарии, руководители ведущих аналитических центров, независимые эксперты и общественные деятели – обсудили ключевые аспекты политических реформ, реализованных в Казахстане в течение трех лет, их влияние на развитие государственного управления, правовую систему и гражданское общество.

Предваряя дискуссию, директор КИСИ при президенте РК Еркин Тукумов подчеркнул, что за последние три года в Казахстане были реализованы беспрецедентные не только для нашей страны, но и для всего постсоветского пространства демократические реформы.

«Как неоднократно подчеркивал Глава государства, устойчивый прогресс страны невозможен без политической модернизации. В условиях мировой нестабильности проведение комплексных политических реформ – это сигнал мировому сообществу, что Казахстан чувствует себя уверенно, что у нас единая сплоченная нация. Президент Токаев показал, что Казахстан выбирает путь развития, прогресса и реформ. В этом состоит его историческая миссия, его ответственность как лидера страны. Конечной целью реформ является повышение благосостояния каждого казахстанца, укрепление суверенитета нашей страны, усиление демократических институтов и формирование новых политических традиций», – сказал Еркин Тукумов.

На заседании экспертной площадки также выступили председатель Конституционного суда РК Эльвира Азимова, депутаты Мажилиса Парламента РК Айдос Сарым, Ермурат Бапи и Никита Шаталов, Уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева, заместитель заведующего секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Анастасия Щегорцова, директор Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев, сооснователь аналитической платформы Astana Open Dialogue, член Общественной палаты при Мажилисе Александр Данилов, политолог и медиаменеджер Сырым Иткулов, а также политолог Адиль Сейфуллин.

В ходе дискуссии эксперты подчеркнули, что политические реформы заложили прочный фундамент для устойчивого развития Казахстана и формирования эффективной системы государственного управления, а также консолидации общества и активного участия граждан в политической жизни страны.