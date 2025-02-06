Эксперты подвели итоги трех лет политических реформ президента Токаева

Политика
28
Дана Аменова
корреспондент

6 февраля в Казахстанском институте стратегических исследований при президенте РК прошло заседание Национальной экспертной площадки «КИСИ GPS: Gylym. Pikir. Sayasat» на тему «Итоги 3-летних политических реформ К.К. Токаева», сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Акорда

В ходе мероприятия участники дискуссии – представители государственных органов, парламентарии, руководители ведущих аналитических центров, независимые эксперты и общественные деятели – обсудили ключевые аспекты политических реформ, реализованных в Казахстане в течение трех лет, их влияние на развитие государственного управления, правовую систему и гражданское общество.

Предваряя дискуссию, директор КИСИ при президенте РК Еркин Тукумов подчеркнул, что за последние три года в Казахстане были реализованы беспрецедентные не только для нашей страны, но и для всего постсоветского пространства демократические реформы.

«Как неоднократно подчеркивал Глава государства, устойчивый прогресс страны невозможен без политической модернизации. В условиях мировой нестабильности проведение комплексных политических реформ – это сигнал мировому сообществу, что Казахстан чувствует себя уверенно, что у нас единая сплоченная нация. Президент Токаев показал, что Казахстан выбирает путь развития, прогресса и реформ. В этом состоит его историческая миссия, его ответственность как лидера страны. Конечной целью реформ является повышение благосостояния каждого казахстанца, укрепление суверенитета нашей страны, усиление демократических институтов и формирование новых политических традиций», – сказал Еркин Тукумов.

На заседании экспертной площадки также выступили председатель Конституционного суда РК Эльвира Азимова, депутаты Мажилиса Парламента РК Айдос Сарым, Ермурат Бапи и Никита Шаталов, Уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева, заместитель заведующего секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Анастасия Щегорцова, директор Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев, сооснователь аналитической платформы Astana Open Dialogue, член Общественной палаты при Мажилисе Александр Данилов, политолог и медиаменеджер Сырым Иткулов, а также политолог Адиль Сейфуллин.

В ходе дискуссии эксперты подчеркнули, что политические реформы заложили прочный фундамент для устойчивого развития Казахстана и формирования эффективной системы государственного управления, а также консолидации общества и активного участия граждан в политической жизни страны.

#Токаев #реформы #итоги #эксперты #КИСИ

Популярное

Все
Сергеевский гидроузел укрепляют перед паводком
Национальная энергосистема остро нуждается в новых базовых генерирующих мощностях
Об армянской культуре и традициях расскажет «Наири»
Жительница области Абай покорила самую высокую вершину Антарктиды
Центральному государственному музею присвоен национальный статус
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Загрязнять воздух и не экономить воду – большая роскошь
Школы страны нуждаются в службах медиации
Крупный бизнес и налоги
Алматинские пенсионерки в «Долгой жизни»
Переход на пятый часовой пояс – это забота о здоровье будущих поколений
За здоровьем – к горячим источникам
Устроили почетный «душ»
STEM-лаборатория в старинном селе
В Петропавловске прошел конкурс «Ай да Абиляр-2025»
Наш милый поющий доктор
Корейскому культурному центру «Чинсон» исполняется 35 лет
Когда закон не писан
В рамках 30-летия АНК состоится более 400 мероприятий
Для защиты от подтоплений
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Предприятие по производству водосберегающего оборудования введено в строй в Таразе
Первый урожай капусты собирают в Туркестанской области
Коммунальщик из Талдыкоргана рассказал о рабочих буднях
Современный административно-деловой центр в ближайшие годы появится в Шымкенте
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
Альпинист Юрий Лукьянов первым среди соотечественников поднялся на все высочайшие вулканы семи континентов
Подвиг казахстанцев еще ждет своих исследователей
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
В Казахстане работающих пенсионеров стало больше
Резюмируя поручения Президента
Песок на 270 млн тенге незаконно продали предприниматели в Семее
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
«Мусорные войны»: проблему переработки отходов призывают решить в Шымкенте
Казахстанские телевизоры Samsung поступят в продажу во втором квартале 2025 года
Национальный день печати отмечают в Казахстане
Закон РК О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Сигареты подорожают в РК
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
В Сарани будут выпускать телевизоры Samsung
Закон Республики Казахстан
В 2025 году 9 тыс. жителей Атырауской области получат адресную помощь
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Елдос Сметов перебрался с семьей в Лондон
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Буренки нынче довольны
Обозначена официальная политическая повестка
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
Институциональное становление Академии наук завершено
Закон РК О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам дипломатической службы, международных договоров и официальной помощи развитию

Читайте также

На «борьбу с дезинформацией» в Казахстане было выделено $4,…
Британия разочаровалась в брексите
Бундестаг отклонил предложения ограничить иммиграцию
Спецпосланник ЕС по санкциям: «Мы не вмешиваемся в торговые…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]