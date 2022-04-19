Эксперты считают новый курс реформ Токаева взвешенным и нацеленным на либерализацию политической системы

В новом Послании Президента народу Казахстана нашел отражение взвешенный курс реформ, нацеленных на либерализацию политической системы, считают эксперты.

Программу политических реформ, озвученную Президентом Касым-Жомартом Токаевым в Пос­лании народу, обсудили на встрече. Тема была обозначена как «Политические реформы: риски и перспективы». На диалоговой площадке соб­рались члены эксперт­ного клуба Saraр Казахстанского института общественного развития (КИОР) и студенческого дис­куссионного клуба «Политолог» факультета философии и политологии

КазНУ им. аль-Фараби.

Открывая мероприятие, модератор встречи, руководитель КИОР Казбек Майгельдинов отметил, что новая программа политических реформ имеет важное значение, ибо придает импульс всем сферам жизни нашей страны. По его словам, эксперты клуба Saraр взяли курс на разъяснение инициатив Президента среди студенческой молодежи. Кроме того, выделили первоочередные меры, направленные на политическую трансформацию казахстанского общества.

В фокусе внимания участников мероприятия оказались воп­росы, касающиеся развития партийно-политической системы, реформы избирательной системы, предстоя­щих изменений в Конституции. По мнению директора Центра актуальных исследований «Альтернатива», политолога Анд­рея Чеботарева, важным грядущим событием в политической жизни Казахстана станет конституционная реформа.

– Возобновление института референдума станет одним из знаковых составляющих проводимого Президентом Казахстана официального политического курса, а также выражением его приверженности кардинальному реформированию политической системы страны и широкому вовлечению граждан в управление государством. Учитывая содержание и характер анонсированных преобразований, включая отход от суперпрезидентской модели правления, ожидается, что соответствующие поправки в Основной закон страны встретят поддержку среди значительной части казахстанцев. Проведение конституционной реформы посредством референдума может также вызвать положительные отзывы среди политических кругов и широкой общественности зарубежных стран и международных организаций, – уверен Андрей Чеботарев.

Главный эксперт Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК, политолог Адиль Каукенов отметил, что в Послании отображается взвешенный курс постепенных реформ, нацеленных на либерализацию политической системы.

– Большую роль сыграет усиление местных властей, получение ими бюджетов и большей свободы, а также разделение огромных регионов, в которых ряд важных населенных пунктов оставался без должного внимания и финансирования. Итоговая цель – создание устойчивой и справедливой государственной системы, – отметил спикер.

По словам заведующей кафедрой политологии и политических технологий КазНУ им. аль-Фараби, профессора Гульнар Насимовой, подобные дискуссионные площадки весьма полезны для будущих политологов, которые изучают теоретические и прикладные дисциплины, проводят исследования. Для них это своего рода «тренажер», где они развивают свое аналитическое, критическое мышление, учатся прогнозировать.

Политолог Марат Шибутов полагает, что политические реформы, направленные на демократизацию общества, на конкуренцию партий, идей, политических взглядов, публичных личностей, приведут к востребованности экспертов, политологов, политтехнологов.