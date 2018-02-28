​Эксперты сошлись во мнении

Ранее наша газета уже сообщала, что судебное производство по факту убийства Е. Татишева возобновлено, и для проведения независимой экспертизы потерпевшая сторона пригласила специалистов из США.

Напомним, трагедия произошла почти 14 лет назад. Муратхан Токмади совершил тогда выстрел в Ержана Татишева, и его осудили за причинение смерти по неосторожности. Однако сейчас открылись новые обстоятельства. На очередном заседании в специа­лизированном межрайонном суде по уголовным делам Жамбылской области, были представлены результаты работы группы американских криминалистов. Каждый из приглашенных экспертов проработал в этой сфере не менее 20 лет. По словам адвоката потерпевшей стороны Евгения Яворского, прив­лечь специалистов со стороны они решили потому, что ранее произведенные экспертизы противоречили друг другу, и американские криминалисты как независимые лица могли бы расставить все точки над «i».

Как отметил в суде руководитель группы по расследованию обстоятельств гибели Ержана Татишева Майкл Патрик Мерфи, к делу они подключились прак­тически сразу же по приезду, тесно работали несколько дней с местной полицией. Им были предоставлены все необходимые материалы, включая документы, фотографии и видеозаписи с места происшествия и допросов свидетелей. Кроме того, они побывали на месте преступления в Кордайском районе и лично встретились с людьми, имеющими отношение к делу.

Как известно, трагический случай произошел в машине Ержана Татишева, на которой финансист в сопровождении охранника Сергея Козлихина и Муратхана Токмади отправился на охоту. Внезапный выстрел прервал жизнь банкира, сидевшего за рулем авто.

Судебный аналитик Айрис Дэлли, проработавшая 20 лет офицером полиции, рассмотрев все возможные ситуации, пришла к заключению, что голова погибшего находилась прямо перед дулом двухстволки, и выстрелить ружье могло только нажатием пальца на курок, а о самопроизвольном срабатывании спускового механизма и речи не может быть. Кроме того, проанализировав результаты вскрытия, другие материалы дела, а также позиции участников происшествия, размеры ружья и салона машины, она уверена, что водитель не мог убить себя сам так же, как не мог сделать этого пассажир, сидевший рядом на переднем сидении. По мнению американского эксперта, выстрел произвел тот, кто находился сзади, а именно Муратхан Токмади. По словам Айрис Дэлли, ее выводы основаны на измерениях, ее личных знаниях об оружии и многолетнем опыте работы. Она также смогла определить примерную дистанцию между дулом и целью в момент выстрела.

Между тем Майкл Патрик Мерфи сказал, что были проверены все варианты, озвученные обвиняемым. Специалист заключил, что оружие передавалось из рук в руки и в момент выстрела находилось однозначно на заднем сидении. В свою очередь, криминалист с 29-летним стажем Скот Майкл Перкинс не исключает вероятности, что умышленному преступлению предшествовали некие обстоятельства, которые повлияли на последующие дейст­вия обвиняемого. К примеру, кажется странным, что именно в этот день был приглашен третий участник, хотя обычно друзья ездили на охоту вдвоем...

По общему мнению зарубежных криминалистов, это было преднамеренное убийство.

Как считает Майкл Патрик Мерфи, обычно выстреливший по неосторожности отбрасывает оружие, но в случае с обвиняемым этого не произошло. Установлено, что после произведенного ­выстрела он держал ружье двумя руками, полностью контролируя ситуацию. К тому же исследование оружия убийства показало, что вопреки одной из ранних версий, оно было исправным и не могло выстрелить­произвольно. Плюс ко всему ружье германского производства, очень дорогое и качественное, было в хорошем состоянии. По мнению Майкла Патрика Мерфи, утверж­дать о том, было ли оружие в безопас­ном режиме или нет, не представляется возможным. Но в одном он уверен, если оно было на предохранителе, то никогда бы не выстрелило. Специалисты также исключили вероятность того, что спусковой крючок мог быть задет случайно.

Прежде чем сделать конкретные выводы, при помощи специальной программы зарубежной экспертной группой была создана компьютерная реконструкция трагического случая 2004 года, где были учтены размеры салона автомобиля и ружья, возможное положение людей, обнаруженные пятна крови, траектория пули и другие факторы.