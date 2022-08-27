Фото пресс-службы AMANAT
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Эксперты внесли предложения к проекту новой политической платформы AMANAT

В Алматы состоялось экспертное обсуждение проекта новой политической платформы партии AMANAT. Во встрече приняли участие секретарь партии Даулет Карибек, член фракции AMANAT в Мажилисе, руководитель рабочей группы по разработке платформы Айдос Сарым, независимые эксперты, политологи и общественные деятели.

Так, Айдос Сарым подчеркнул, что работа в данном направлении ведется уже несколько месяцев, с активным обсуждением повестки в региональных филиалах.

«Задача рабочей группы – с учетом всех обсуждений, дискуссий, предложений, том числе озвученных сторонними экспертами, мнений рядовых партийцев, выработать документ, который будет актуален в долгосрочной перспективе. Новая политическая платформа AMANAT должна отражать ее основные ценности, принципы, то какой партийцы видят AMANAT и страну в целом», - сказал народный избранник.

Президент общественного фонда «Мир Евразии» Эдуард Полетаев отметил, что политическая платформа – это новый политический инструмент, который отличается от, к примеру, предвыборной программы.

«Для партии важно, чтобы на основе этой платформы, вне зависимости от того какие депутаты Парламента будут представлять партию, какие руководители региональных филиалов будут находиться в своих креслах, чтобы население Казахстана знало основные цели и задачи, с которыми партия идет в массы», - подчеркнул Эдуард Полетаев

По словам политического обозревателя Никиты Шаталова, в платформе обозначаются ценности, которые будут способствовать прогрессу общества во всех сферах жизни.

«Сегодня мы сталкиваемся с массой вызовов — это напряженная геополитическая ситуация, социально-демографическая картина, пандемии. Это все нужно учитывать, делая прогноз и прописывая платформу, потому что политика так устроена, что все должно опираться на конкретные цифры и имеющуюся базу», - добавил он.

Политолог Марат Шибутов предложил свой авторский вариант политической платформы. В его основе лежат концентрические круги: «я-семья-дом-работа-микрорайон-регион-центр».

«Главное, чтобы в центре всего был человек. Вместе с тем, партия не должна заменять собой государство, но она несёт ответственность перед своими членами, обществом, избирателями. Нужно сосредоточиться на конкретных делах», - считает политолог.

В свою очередь президент Центра социальных и политических исследований «Стратегия» Гульмира Илеуова подчеркнула, что партии следует формировать новые смыслы, в центре которых будет идея всеобщего труда.

«Сейчас перед страной и партией стоят новые социально-экономические вызовы и для того, чтобы их преодолеть, партии необходимо максимально включить свой аналитический потенциал», - сказала она.

Финансовый консультант Расул Рысмамбетов в своем выступлении сконцентрировался на роли политических партий в современных условиях. Эксперт подчеркнул, что сегодня большую конкуренцию политическим партиям могут составлять различные блогеры и активисты, имеющие большую аудиторию в социальных сетях. Поэтому партии необходимо формировать собственные смыслы и продвигать их в информационном пространстве.

Обмен мнениями в Алматы прошел в конструктивном ключе, свое мнение высказал каждый участник встречи. 

Напомним, ранее председатель AMANAT Ерлан Кошанов провел совещание с руководством центрального аппарата и региональными филиалами, отметив, что работа над обновлением политической платформы должна вестись исключительно в формате «слышащей партии». Должен быть обеспечен широкий политический диалог со свободным обменом мнений.

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