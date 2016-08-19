​Эксперты заслушали регулятора

Как сообщает пресс-служба НБ РК, были обсуждены вопросы, связанные с проводимой денежно-кредитной политикой, базовой процентной ставкой, формированием обменного курса тенге, инфляцией.

В частности, директор департамента исследований и статистики НБ РК Виталий Тутушкин озвучил результаты опроса населения по инфляционным ожиданиям. По его словам, они остаются умеренными, однако демонстрируют незначительное повышение по сравнению с июнем, увеличилось число казахстанцев, которые ожидают сохранения текущих и более быстрых темпов роста цен.

Заместитель директора департамента монетарных операций Адиль Мухамеджанов сообщил, что Нацбанк продолжает проводить операции по изъя­тию избыточной ликвидности, которая нарастает в банковской системе в основном по причине продолжения тенденции дедолларизации вкладов и активной фазы расходования бюджетных средств. Основные инструменты изъятия избыточной ликвидности – аукционы нот со сроками погашения от 7 до 182 дней. Финансист также подчеркнул, что после наблюдавшегося всплеска волатильности на внутреннем валютном рынке в конце июля в настоящее время ситуация стабилизировалась и характеризуется сбалансированностью спроса и предложения иностранной валюты. А на фоне возобновившегося роста цены на нефть наблюдает­ся укрепление нацио­нальной валюты.