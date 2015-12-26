Статьи ЭКСПО-2017 на почтовой марке Сергей ОСАНОВ

Напомним, предстоящая выставка пройдет под лозунгом «Энергия будущего» и осветит одну из самых актуальных тем, волнующих мировое сообщество, — альтернативные источники энергии.

Марка выполнена офсетным способом в 4 краски с гребенчатой перфорацией. Форма выпуска – марочный лист, который состоит из 8 марок. Размер листа 140 х 120 мм, размер марок 28 х 40 мм. Тираж марки составляет 5 тыс. штук. Художник – К. Плужникова. Почтовые марки отпечатаны в Республиканском государственном предприятии «Банкнотная фабрика Национального Банка Республики Казахстан».

