ЭКСПО-2017: нужна активная и согласованная работа Свежий выпуск 519

Обращаясь к участникам совещания, Глава государства подчеркнул важность обеспечения качественной подготовки и проведения выставки «ЭКСПО-2017» для всего Казахстана.

– Это главный проект, который позволит показать Казахстан всему миру, продемонстрировать возможности нашей страны. Кроме вопросов строительства, по всем остальным наблюдается отставание. Так, несмотря на наличие специального комиссара, до сих пор неизвестно, сколько государств будет участвовать в выставке. В то время как другие страны, в которых выставка пройдет позже нашей, уже ведут активную информационную работу, у нас – полная тишина. Нет четкого понимания того, какие условия будут созданы для посетителей, какая ожидается отдача от проведения выставки, сколько спонсоров привлекается, сколько будет внутренних и иностранных туристов, какие культурно-массовые мероприятия будут проводиться, – сказал Президент.

Нурсултан Назарбаев при этом обратил внимание на ряд вопросов, требующих своего решения. В частности, Глава государства отметил, что строительство объектов выставки осуществляется в соответствии с утвержденным графиком и будет завершено в августе–сентябре 2016 года.

– В то же время имеется много проблем технического характера: несогласованность, затягивание решения вопросов, слабая организация работы. На сегодня основной причиной отставания графика выдачи ПСД является полное отсутствие управления проектированием. Разработка разделов основной документации распределена между смежными организациями. Земельные ресурсы вокруг выставочного участка используются нерационально. Кроме того, происходит завышение цен на строительство объектов, в свою очередь это приводит к хищению средств. Отдельный аспект – обеспечение финансирования. С учетом снижения цен на экспортные товары нашей страны бюджет недополучает необходимые средства. В связи с этим нам придется проводить жесткую экономию как на ЭКСПО, так и универсиаде, – заметил Нурсултан Назарбаев.

Президент подчеркнул, что успешность проведения выставки зависит от полноценного раскрытия ее темы, обеспечения участия большого количества стран, привлечения посетителей, надлежащей работы с глобальными партнерами и спонсорами.

– В этом плане надо изучить опыт стран, которые удачно провели выставки: португальский Лиссабон в 1998 году, китайский Шанхай в 2010 году. В этих странах организаторы грамотно проработали все организационные вопросы, включая послевыставочное использование объектов, их интеграцию в общегородскую систему. Вместе с тем следует понять причину плохой работы таких выставок, как в испанской Сарагосе, южнокорейском Ёсу, чтобы не допустить тех же ошибок у нас, – сказал Глава государства.

Нурсултан Назарбаев также обратил внимание, что на сегодня свое участие подтвердили только 30 стран и только 5 определили своих комиссаров. При этом не подписан ни один договор участия в выставке.

– Вам всем известны механизмы формирования государственного бюджета. Если участники, которых мы приглашаем, не заложат соответствующие средства, то в 2017 году они этого сделать не смогут. Следовательно, нужно заранее получить их согласие для того, чтобы они включили расходы в годовой план, – подчеркнул Президент.

В связи с этим Глава государства поручил Министерству иностранных дел совместно с комиссаром организовать работу по получению официальных подтверждений участников выставки «ЭКСПО-2017». Министру по инвестициям и развитию А. Исекешеву, министру энергетики В. Школьнику, Национальной компании «Астана ЭКСПО-2017» поручено при работе со странами-участницами проработать вопрос организации их павильонов, тематического наполнения, создания условий для раскрытия темы для того, чтобы они вложили максимальные средства для привлечения посетителей.

Президент отметил, что особое внимание необходимо уделить 20 ключевым странам в области применения альтернативных технологий. Также следует использовать потенциал работающих в Казахстане крупных международных компаний в рамках продвижения выставки и привлечения средств для обеспечения необходимым оборудованием.

Нурсултан Назарбаев подчерк­нул, что большая работа должна быть проделана в сфере привлечения посетителей путем продвижения выставки в стране и за рубежом.

– На сегодня нет четкого коммуникативно-медийного плана, системно не проработан вопрос имиджевого продвижения, при этом все усилия направлены лишь на проведение разовых мероприятий. Только грамотно продуманная стратегия позволит привлечь в страну туристов и достичь показателя 5 миллионов посещений – еще одного параметра успешности выставки, – сказал Президент.

Глава государства также отметил низкий уровень информированности мирового сообщества о предстоящей выставке.

– Необходимо организовывать презентации по теме выставки на крупных экономических, туристических форумах, спортивных мероприятиях, использовать предстоящий Давосский форум, Санкт-Петербургский форум, Астанинский экономический форум для приглашения стран для участия. При этом 85% посетителей будут из числа наших соотечественников, поэтому мы должны знать, сколько туристов приедут из каждого региона, как они будут добираться, где будут размещаться. Акимам городов и всех областей надо задействовать все имеющие­ся ресурсы, довести до каждого человека необходимость и цели проведения выставки, – отметил Нурсултан Назарбаев.

Президент в связи с этим поручил первому заместителю Премьер-Министра Б. Сагинтаеву, министру по инвестициям и развитию А. Исекешеву, а также акимам разработать план международного и внутреннего продвижения выставки и обеспечить его качественную реализацию.

Нурсултан Назарбаев подчерк­нул, что ежедневное большое количество посетителей – существенная нагрузка на все службы города и сферу услуг.

– Все сервисы, включая организацию визовой поддержки, таможенных процедур, работу гостиниц, такси, ресторанов, должны быть тщательно проработаны, взаимосвязаны и оказаны на самом высоком уровне. Особое внимание необходимо уделить языковой грамотности обслуживающего персонала, отметил Президент.

Глава государства поручил первому заместителю Премьер-Министра Б. Сагинтаеву, национальным компаниям совместно с акимами проработать вопрос создания соответствующих условий, квот для обеспечения присутствия жителей регионов страны на ЭКСПО.

Президент отметил важность активизации работы с туристической общественностью по продвижению выставки «ЭКСПО-2017».

– Следует проработать регио­нальные туристические маршруты с охватом вопросов мест размещения, транспорта, логистики, развития придорожной инфраструктуры. Следует заранее предусмотреть возможность посещения туристами и других регионов Казахстана по различным маршрутам. АО «ФНБ «Самрук-Казына» совместно с компаниями «Эйр Астана» и «Қазақстан темір жолы» поручаю проработать вопрос включения в стоимость авиа- и железнодорожных билетов права бесплатного посещения выставки, аналогичную работу следует провести с другими авиакомпаниями, – дал задание Глава государства.

Нурсултан Назарбаев обратил внимание, что отдельного внимания требует организация досуга посетителей, отметив необходимость разработки насыщенной культурной программы. Глава государства также затронул тему обеспечения доходности выставки.

– Согласно заявленному Регистрационному досье, мы планируем получить доход в сумме около 330 миллионов евро от спонсорства, реализации билетов, организации питания, оказания услуг. В связи с этим вопрос подписания контрактов с глобальными спонсорами является ключевым для положительного решения вопроса доходности ЭКСПО-2017. По планам досье, только спонсорских средств мы должны собрать более 200 миллионов евро, в том числе с привлечением 8 глобальных партнеров ЭКСПО, – отметил Нурсултан Назарбаев.

Президент подчеркнул, что привлечение мировых компаний к выставке положительно отразится на ее имидже, привлечет инвестиции в нашу страну.

– Это большое подспорье для узнаваемости и продвижения выставки. Она должна ассоциироваться у мировой общественности со всемирно известными брендами, которые будут помогать продвигать выставку на каждом континенте. Казахстан сегодня – экономически стабильная страна, привлекательная для инвестиций и сотрудничества, но если просто сидеть и ждать, то никто не придет. Следует вести активную работу в этом направлении, использовать все имеющиеся у нас ресурсы, – сказал Глава государства.

Касательно вопроса обеспечения безопасности Нурсултан Назарбаев отметил, что происходящие в мире события делают угрозу терроризма во время массовых мероприятий все более актуальной.

– Правоохранительные органы страны должны уже сейчас заранее готовиться, иметь соответствующие планы. Необходима скоординированная работа всего силового блока. Поручаю Министерству внутренних дел, Комитету национальной безопасности, службе внешней разведки «Сырбар» принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности на всех этапах подготовки к проведению выставки, – подчеркнул Президент.

Глава государства обратил внимание на необходимость качественной подготовки волонтеров, которых следует заранее обучить.

– Это интересно для молодежи, которая получит новые знания, встретится со многими людьми. При этом волонтеров нужно отбирать не только в Астане, но и во всех регионах, – сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент подчеркнул важность слаженной и эффективной работы всех участников процесса подготовки ЭКСПО-2017.

– Сейчас уже видно, что между структурами нет взаимодействия. Со стороны Правительства полное отсутствие координации всей этой работы. Каждый отвечает только за свой узкий участок, нет эффективного взаимодействия. Поэтому прошу Премьер-Министра внести предложение по закреплению ответственного лица в Правительстве за подготовку и проведение ЭКСПО-2017, – заявил Глава государства.

Нурсултан Назарбаев отметил, что ключевым вопросом является международный имидж нашей страны.

– Осталось очень мало времени. Нужна активная и согласованная работа всех государственных органов. Поручаю Правительству и всем участникам совещания обеспечить выполнение поставленных задач. Надо провести выставку на достойном уровне. Знаю, что мы сумеем это сделать. Условия сегодня непростые, мы выделяем средства из Национального фонда, и каждый тенге необходимо расходовать с пользой. Поэтому следует совместно вести работу на благо нашей страны, – сказал Глава государства.

Кроме того, на совещании Нурсултан Назарбаев предложил для строящегося торгово-развлекательного комплекса компании Mega название «Жибек Жолы» (Silk Way).

Также в ходе совещания по каж­дому из направлений подготовки предстоящей выставки выступили аким Астаны, председатель правления АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» А. Джаксыбеков, министры: иностранных дел – Е. Идрисов, энергетики – В. Школьник, по инвестициям и развитию – А. Исекешев, культуры и спорта – А. Мухамедиулы, внутренних дел – К. Касымов, председатель Национального банка К. Келимбетов, а также представители различных компаний и подрядных организаций, сообщила пресс-служба Президента.



