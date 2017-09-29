ЭКСПО-автобусы в Астане будут возить школьников

Закупленные столичным акиматом к выставке "ЭКСПО" "детские" автобусы будут переданы столичным школам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на медиацентр акимата Астаны.
Как сообщили в медиацентре, в преддверии ЭКСПО акиматом были закуплены специально оборудованные для школьников автобусы. За период выставки она перевезли 65 тыс. детей. Теперь планируется использовать их как школьные автобусы.
"Работать будут по следующей схеме: родители заключают договоры со школами, которые затем подписывают договор об оказании услуг с оператором", - пояснил руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта города Астаны" Бекмырза Игенбердинов.
Вопрос передачи автобусов школам обсуждался на партийных слушаниях городского филиала
Ранее сообщалось, в Астане будут продолжаться проекты по предоставлению приоритета общественному транспорту, такие как "Bus Lane". На нескольких улицах города в скором времени появятся новые выделенные автобусные полосы.