​ЭКСПО дала толчок

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Лилия Сыздыкова

В Министерстве промышленности и торговли Чешской Рес­публики подвели итоги учас­тия Чехии в Международной специа­лизированной выставке

«ЭКСПО-2017» на тему «Энергия будущего».

Министр промышленности и торговли Йиржи Гавличек, национальный комиссар чешского павильона Ян Крс, руководители бизнес-ассоциаций и 50 компаний, участвовавших в работе ЭКСПО, в том числе Союза промышленности и транспорта, Ассоциации малого и среднего бизнеса, Агентства Czech Trade, Торгово-промышленной палаты по странам СНГ и другие рассказали о работе чешской стороны на астанинской выставке.

Как отмечалось на заседании «круглого стола», широкое участие чешских фирм сыграло позитивную роль в активизации взаимовыгодного сотрудничества наших стран в энергетичес­кой, инвестиционной, научной и промышленно-инновационной сфере.

Посол Казахстана Сержан Абдыкаримов выразил признательность Чехии за активное участие в выставке и представление своей экспозиции на высоком содержательном и организационном уровне – национальный павильон этой страны получил от Международного бюро выставок бронзовую награду в номинации «Раскрытие темы». Чешская сторона в рамках ЭКСПО-2017 смогла продемонстрировать новейшие технологии, лучшие национальные бренды, богатую историю и культуру. Павильон государства привлек более 500 тыс. посетителей.

Дипломат также сообщил, что казахстанский павильон «Нур Алем» и ряд других сооружений будут сохранены как наследие

ЭКСПО. Он также проинформировал о запуске на базе выставочного комплекса нескольких новых масштабных проектов, таких как Международный финансовый центр «Астана», международный центр по развитию «зеленых» технологий и инвестиций и международный технопарк IT-стартапов, к работе в которых были приглашены к сотрудничеству все чешские компании.

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