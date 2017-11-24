ЭКСПО и развитие экологического законодательства

Событие, которое показало и собственные задачи для нашего государства в экономическом, экологическом, идеологическом, технологическом, культурно-просветительном плане, ЭКСПО-2017 резко оживило туристическую и градостроительную сферу, дало толчок дальнейшему развитию среднего и малого бизнеса, определило дальнейший потенциал развития науки в Казахстане.

Вместе с тем ЭКСПО-2017 выявило ряд проблем и обозначило необходимость дальнейшей работы в сфере законодательной и нормотворческой деятельности Парламента нашего государства и ряда специально уполномоченных государственных органов.

Основной целью ЭКСПО-2017, как Международной выставки, была демонстрация в международных масштабах научных разработок по производству энергии из альтернативных источников. То есть как основной приоритет из всего процесса производства энергии были выделены те виды производства энергии, где обеспечивается экологическое качество и сохраняется благоприятная и устойчивая окружающая человека природная среда.

Почему процесс производства альтернативных видов энергии становится актуальным для современных государств? Ответы очевидны. Экономики современных государств будут конкурентоспособными в современном мире в случае удовлетворения собственных потребностей в рынке энергии. И они также будут конкурентоспособными, если они будут активными участниками международного рынка. Какой товар Республика Казахстан будет поставлять на международный рынок? Этим товаром является энергия, товаром, которым наше государство успешно торгует сейчас и будет торговать завтра.

Наибольший объем в экономике нашего государства занимает нефтегазовый сектор, иностранные инвестиции в котором к 2016 году составили рекорд­ные показатели, приближаясь к 1 трлн долларов США. За годы независимости Республики Казахстан на рынке нашей страны отработали свыше 600 горнорудных компаний с иностранным участием или совместным учас­тием. Они широко были представлены в металлургичес­кой отрасли промышленности, урановой отрасли, нефтедобывающей и газовой отраслях.

Но актуальность нефтегазового сектора понимается в первую очередь как сектора по добыче и производству энергоносителей. Нефть и газ, как носители энергии, были востребованы и востребованы на данный момент как один из важных элементов обеспечения жизнедеятельности экономики государства.

На сегодня достаточно устойчиво наблюдается тенденция снижения рентабельности добычи и использования газа и нефти. Да и в целом на планете наблюдается процесс истощения и сокращения запасов энергоносителей. В связи с этим активизируются и актуализируются научные исследования по производству альтернативных видов энергии.

Вместе с тем, несмотря на, казалось бы, очевидную пользу от альтернативных источников энергии, исследования ученых-экономистов показывают, что доля составляющих от «зеленых» видов производства энергии в Республике Казахстан на сегодняшний момент едва достигает 2% от общего количества производимой энергии. И роль государственного регулирования, государственной поддержки – это стимулировать данный процесс.

Руководством государства был принят ряд программных документов, направленных на развитие альтернативных источников энергии. 1 февраля 2010 года Указом Президента Республики Казахстан № 922 был утвержден Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 года, в котором были зак­реплены индикативные показатели по производству альтернативной «зеленой» энергии по состоянию на 2020 год.

30 мая 2013 года Указом Президента Республики Казахстан № 577 была утверждена Концепция по переходу Республики Казахстан к «зеленой» экономике.

Для того чтобы данные концептуальные, методологические документы были реализованы, необходимо применение правового механизма, то есть принятие законных и подзаконных актов. В практике государств СНГ имеется подобный законодательный опыт. Так, в Респуб­лике Украина в 2011 году был принят закон «Об альтернативных источниках энергии». Данный закон предусматривает применение административных санкций к предприятиям, не использующим альтернативные источники энергии. Также вводились дотации и субсидии со стороны государства к предприятиям, применяющим «зеленую» энергетику.

В Российской Федерации также были предприняты попытки разработать и принять проект закона «О государственной политике в сфере использования нетрадиционных возобновляе­мых источников энергии». Учитывая, что Россия является одной из мировых держав по добыче углеводородного сырья, производство альтернативных экологически чистых видов энергии для многих в России представляется спорным и менее рентабельным.

Учитывая, что для производства «зеленой» энергетики необходимы серьезные затраты, в проект закона была внесена норма о финансировании возобновляемых источников энергии за счет государства. Конкретно – не менее 3% государственных инвестиций в топливном энергетическом комплексе России на альтернативную энергетику.

Следует отметить, что президент Российской Федерации в 2003 году данный проект закона отклонил и снял его с рассмот­рения Государственной Думой в связи с его экономической неподготовленностью. В этом же 2003 году была принята Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2020 года. Таким образом, в России на сегодня нет законодательного акта, регулирующего применение альтернативных возобновляемых источников энергии.

В Республике Казахстан также был принят Закон от 4 июля 2009 года «О поддержке использования возобновляемых источников энергии».

И как первый опыт, можно сказать, о позитивном значении этого нормативного акта. В нем сделана попытка дать юридичес­кое определение возобновляемых источников энергии, определить полномочия специально уполномоченных государственных органов в области поддержки использования возобновляемых источников энергии, разработан правовой механизм, стимулирую­щий экономические интересы производителей альтернативных видов энергии.

Вместе с тем данный нормативный акт не вполне соответствует существующим практическим интересам. В нем всего 12 статей, и их содержание, конечно, необходимо расширить путем усиления правового механизма, стимулирующего создание новых объектов альтернативных источников энергии.

Как основной итог ЭКСПО-2017 мы видим, что для того, чтобы развивать «зеленую» энергетику в Казахстане, для того, чтобы внедрить в производство последние научные разработки в облас­ти альтернативной энергетики, Парламенту Республики Казахстан необходимо начать работу по разработке и принятию новой редакции Закона «О возобновляемых источниках энергии». В документе следует закрепить и административные меры, и меры экономического стимулирующего характера. Так, в проект закона следует включить нормы о льготном налогообложении предприятий «зеленой» энергетики, о применении государственного заказа с утвержденным тарифом на «альтернативную» энергетику, о введении стоимостного коэффициента при закупе «альтернативной» энергии, о льготном кредитовании банками предприятий «зеленой» энергетики, о государственной и приоритетной поддержке предприятий «зеленой» энергетики при решении земельных и иных вопросов.

Предлагается ввести понятие экономического механизма использования и развития возобновляемой энергии в законодательстве Республики Казахстан по использованию и развитию возобновляемых источников энергии. Экономический механизм использования и развития возобновляемых источников энергии представляет собой сис­тему, состоящую из различных экономических инструментов, которые направлены на предот­вращение барьеров на пути развития возобновляе­мых источников энергии, ее использования, обеспечения энергетической и экологической безопасности и стимулирования использования возобновляемых источников энергии, а также из правовых, организационных и институциональных структур.

Инструменты развития источников возобновляемых источников энергии – это экономические меры, направленные на развитие возобновляемых источников энергии, которые используются в зависимости от социальной, экономической и правовой специфики государства, утверж­дены законодательными актами государства и состоя­щие из прямых или косвенных методов развития возобновляе­мых источников энергии. Для законодательства Республики Казахстан правильнее всего использовать смешанный вариант использования и развития возобновляемых источников энергии. Смешанный вариант использования и развития возобновляемых источников энергии включает одновременное использование зеленых сертификатов, тарифной системы и аукционной системы. Одновременное использование этих трех сис­тем способствует заключению долгосрочных инвестиционных контрактов и увеличению качества государства в этой области, определению пределов ответственности участников рынка в обеспечении прозрачности и простоты в выборе инвестиционных проектов, внедрении и использовании возобновляемых источников энергии и, что самое важное, пос­тавке возобновляемых источников энергии потребителям по низкой цене.

Нормы, стимулирующие экономические интересы предприятий «зеленой» энергетики, должны быть включены соответственно в Налоговый, Земельный, Граж­данский кодексы, Закон «О банках и банковской деятельности», иные законные акты.

Думается, что развитие законодательства об альтернативных возобновляемых источниках энергии будет способствовать развитию «зеленой» энергетики как один из основных итогов ЭКСПО-2017.