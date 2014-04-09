Экспонаты из «сердца Евразии»

Организованная в рамках межмузейного партнерского проекта экспозиция из фондов Акмолинского областного историко-краеведческого музея, истории города Кокшетау и музея литературы и искусства призвана показать наиболее значимые коллекции этих музеев, которые могут рассказать о разных этапах исторического и культурного развития огромного региона.

– Еще в период средневековья именно Акмолинский регион был перекрестком многих торговых путей, став, по выражению Президента страны Нурсултана Назарбаева, «сердцем Евразии», – поясняет заместитель директора Музея Первого Президента Куляйша Актаева. – Здесь на основе глубоких традиций казахской культуры сформировалось полиэтничное общество, давшее основание для формирования понятия «евразийство».

В Большом зале организаторы попытались передать атмосферу жизни кочевого общества в целом, и в частности таких выдающихся личностей, как Акан-серэ, Биржан-сал, Укили Ыбрай, Балуан Шолак и других, для которых акмолинская земля стала источником вдохновения. Образцы одежды конца ХIХ века, кожаные изделия, к примеру, емкости из кожи – мес (сосуд из цельной шкуры козленка), конек (ведро для дойки кобылиц, сделанное из желудка верблюдицы) – это поразительные вещи, которых, по утверж­дению К. Актаевой, не найти в других регионах Казахстана.

Неравнодушных к историко-культурному наследию края, безусловно, заинтересуют и удивительные образцы музыкального и литературного творчества знаменитых акмолинцев. К примеру, письмо У. Ыбрая, где он выступает защитником бедноты во время продразверстки, написанное под его диктовку, с его подписью. Или еще один документ 30-х годов, трагический по своей сути: дальние родственники написали на У. Ыбрая донос, в результате чего он был репрессирован.

Главной достопримечательностью экспозиции Малого зала, где воссоздан во фрагмен­тах городской быт того времени, стала личная библиотека академика Владимира Вернадского, который во время войны находился в Боровом, а уезжая в 1943 году в Москву, передал в дар областному историко-краеведческому музею бесценные книги. В третьем зале музея представлены скульп­турные композиции известного в регионе художника Юрия Попова, сегодня они украшают улицы Кокшетау. Это образцы садовой скульп­туры, а также керамические изделия, демонстрирующие традиции изготовления керамики и фарфора из местного сырья. Выставка продлится до 14 апреля.

Гуляим ТУЛЕШЕВА, gtulesheva@list.ru