Экспонаты на колесах

Общество
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Трамвай, въехав на территорию Музея Первого Президента, произвел фурор среди дипломатических работников и их детей, приглашенных на презентацию в столице проекта павлодарского областного музея литературы и искусства им. Бухар-жырау «Трамвай на колесах». И хотя вагон был не настоящий, а лишь его каркасный объемный макет на мебельных колесиках, тем не менее, детвора наперегонки бросилась к разукрашенному чуду, чтобы попасть вовнутрь и «порулить», а родители хлопали в ладоши. Как позже объяснила одна из мам: они и их дети многое чего видели за рубежом, но такой экспонат и такое необычное представление – впервые. Забегая вперед, скажу, что данный проект, как и сама директор павлодарского музея Роза Игибаева, были тогда, в 2012 году, отмечены грамотами.

…Этот момент, можно назвать триумфом музея, названного именем выдающегося земляка – поэта и мыслителя ХVIII века, личного советника и помощника легендарного Абылай-хана. Вообще, если говорить о данном учреждении культуры, то ему во многих случаях подходит определение «первый». В 1992 году он стал музеем литературы и искусства, так как Павлодарская область богата (как в прошлом, так и в настоящем) именами многих деятелей культуры. Начинался он с 4 тыс. экспонатов и более двухсот персоналий, то есть архивных данных творческих людей за несколько столетий. Сегодня за 22 два года работы музея в его фондах более 49 тыс. экспонатов, из которых 13 тыс. – подлинники, а в картотеке числится уже свыше 500 человек.

– У нас никогда не было и нет свободных средств, но я благодарна всем сотрудникам музея, которые зачастую за пределами облас­ти находили экспонаты ( книги, рукописи, предметы и вещи выдающихся деятелей искусства региона) и уговаривали владельцев передать безвозмездно в наши экспозиции, – говорит Роза Игебаева, бессменный директор, человек, фанатично преданный своему делу. – Так, в частности, у нас появились личные вещи писателя, драматурга Жусупбека Аймауытова, акына-импровизатора Исы Байзакова, поэта Сабита Донентаева, кинорежиссера Шакена Айманова, фрагмент рабочего кабинета писателя Всеволода Иванова, печатная машинка Калмукана Исабаева, редкая пластинка с голосом Амре Кашаубаева, песни в исполнении Темирбулата Аргынбаева, рукописи Алькея Маргулана, Рамазана Тохтарова, Дихана Абилева, Нелли Ваккер, оригиналы нот 23 песен Естая, записанные Борисом Ерзаковичем, и многое другое. Благодаря собранным материалам были уточнены даты жизни и смерти певицы Майры Шамсутдиновой, открыты имена репрессированных земляков – основоположника казахской сатиры Кадыра Тайшыкова и писателя Кошмухамеда Кеменгерова.

…Роза Ержановна долго по памяти перечисляет раритеты и их хозяев, но, пожалуй, следует сказать о другом. О том, что примечательно в работе музея им. Бухар-жырау. А это не только сбор и систематизация экспонатов, их изучение, но и просветительская деятельность. Мне даже кажется, что она – первостепенна. Когда бы ты ни пришел в музей, в нем обязательно какие-то экскурсии, лекции, литературные уроки, вечера памяти, презентации книг или другие мероприятия, вплоть до КВНа и концертов. Поэтому неудивительно, что ежегодно музей обслуживает более 32  тыс. посетителей, проводит свыше 100 массовых мероприятий, 260 тематических лекций, 320 обзорных экскурсий, 100 выставок. В соответствии с программой средних школ разработаны более 50 тематических лекций по творчеству поэтов и писателей Павлодарского Прииртышья.

Музей стал притягательным для актеров русского и казахского театров, самодеятельных коллективов, литературного объединения им. Павла Васильева, филиала Союза писателей Казахстана, других творческих объединений, отдельных граждан. И для всех директор музея находит нужное слово, предлагает идеи по совместной дея­тельности. Но, Игибаева и этим не ограничилась. На базе своих экспонатов музей создал общественные филиалы-музеи Жумата Шанина, Султанмахмута Торайгырова, Жаяу Мусы Байжанова, Машхур Жусуп Копеева в Баянаульском районе, музеи Естая Беркимбаева – в Актогайском районе, Музафара Алимбаева – в Шарбактинском, Исы Байзакова – в Иртышском. Силами сотрудников были открыты музей истории ислама в Главной мечети им. М. Копеева и в нескольких средних школах Павлодара. 

А однажды музей стал театром. Его двор превратился в сценическую площадку, на которой состоялось представление «Даланың дана жырауы», посвященное 345-летию великого акына Бухар-жырау и 300-летию легендарного Абылай-хана. Зрители увидели историческую реконструкцию судьбоносного собрания, на котором бии трех жузов пришли к соглашению об объединении казахского народа. По дворику музея прошествовал Абылай-хан, рядом с ним – мудрый Бухар-жырау. С гордостью батыры, вооруженные пиками, пронесли знамена казахских родов. Торжественно и актуально прозвучало в инсценировке обращение хана Абылая к своему народу, призвавшего к единению, миру и согласию.

…Но и на этом коллектив музея не «успокоился».

– Мне приходится ездить в городском трамвае, и я вижу, как его салон украшает разномастная реклама, – рассказывает Роза Ержановна. – По второму образованию я – менеджер в сфере культуры, и у меня тогда возникла мысль: а почему мы не можем оформить салон вагона своей «продукцией»? Нашли спонсора, договорились с руководством трамвайного управления, и музей запустил несколько проектов.

…Они стали событием для города. Представьте себе: едете вы в соответственно украшенном и оформленном трамвае, а вам работники музея показывают экспонаты, рассказывают о деятелях литературы и искусства региона, пишущих для детей. И тут же для маленьких пассажиров клоуны и мультяшные герои проводят конкурсы и викторины с призами. (Многих ребятишек папы и мамы потом с трудом выводили из вагона, так как чада не хотели уходить. – С. Г.). А еще в трамвае звучали стихи, народные песни, лекции о достопримечательностях областного центра, а в дни проходивших в 2012 году Олимпийских игр – о спортсменах-павлодарцах, участвующих в них. (Позже футбольный клуб «Иртыш» по примеру музея тоже предложил рассказ о команде и ее игроках). Затем в цент­ре внимания оказались ветераны и работа из совета, которым музей на колесах посвятил экспозиции и программу. Так и катили по городу веселые, «умные» трамваи.

У Розы Игибаевой был проект еще более мобильного музея на колесах. Она вместе с коллегами не раз, наняв транспорт или воспользовавшись предложенным спонсорами, выезжала в райцентры на юбилейные торжества того или иного деятеля культуры. И видела, как люди с трепетом рассматривают привезенные ими экспонаты, слушают рассказы о своих знатных земляках.

– И это в райцентрах, – говорит директор. – А каково в селах, где многие не имеют возможности выехать куда-либо. Поэтому я и решила, что нужен транспорт в собственность музея для того, чтобы устраивать передвижные экспозиции в отдаленных поселках. 

Но многолетние попытки Игибае­вой достучаться до исполнительной власти успехом не увенчались. Разного уровня чиновники не могли понять, что ей еще надо? Есть же успешный музей – «чего же боле»? Но, как говорится: дверь открывают тому, кто в нее стучится. Вдобавок осуществиться мечте Игибаевой помог случай. В прошлом году в Павлодар по своим делам приезжала большая группа казахстанских бизнесменов. Для них устроили культурную программу, в том числе и посещение музея им. Бухар-жырау, где и рассказали, как живет и работает коллектив. После этой лекции один из гостей, генеральный директор группы компаний «Алтын Кыран» Исламбек Салжанов захотел встретиться с директором, а переговорив и узнав об их нуждах, купил музею 12-местный автомобиль «газель», который сегодня возит по области музейных работников и экспонаты.

А еще у Розы Ержановны на очереди воплощение еще одной мечты – строительство во дворе музея дополнительного трехэтажного корпуса с подвалом-хранилищем, лекционными, демонстрационными и концертным залами. Этот проект уже давно стоит на очереди, и можно быть уверенным: пусть не сегодня, но завт­ра задумка обязательно воплотится в жизнь.

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, gorbunov@kazpravda.kz

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