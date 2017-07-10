Статьи Экспонаты расскажут о скифах Валентина Фиронова

Эта выставка и впрямь – мечта кладоискаителя. Стараниями рес­тавраторов артефакты скифской культуры VII–II вв. до н. э. выглядят как новенькие, сохраняя свое благородное сияние. Свыше 200 предметов редчайшей исторической ценности – это артефакты из соб­рания Национального музея РК, Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея, а также из коллекции известного казахстанского реставратора Крыма Алтынбекова.



Как отметил на открытии министр культуры и спорта Арыс­танбек Мухамедиулы, такие объе­диненные выставки приносят пользу не только посетителям, но и науке, подчеркнув, что самая большая ценность сакских артефактов – Золотой воин – хранится в Национальном музее.



Среди материальных свидетельств художественной культуры древних кочевников, запечатлевших следы тысячелетий, – одеж­да, уникальный меч, заколки, зеркала, лук, стрелы, прибор для татуировок и другие изделия из золота. Большинство экспонатов изображают птиц и зверей и выполнены в так называемом зверином стиле. Причем гравировка сделана чрезвычайно искусно, и современные эксперты не могут поверить, что, творя такое совершенство, можно было обойтись без специальных приборов.



Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей порадовал посетителей коллекцией золотых украшений, выполненных древними мастерами раннего железного века. Как отмечают эксперты, эти предметы не имеют аналогов.



Известный казахстанский рес­тавратор Крым Алтынбеков, давший новую жизнь многим историческим вещам, поражающим воображение посетителей, убеж­ден: «Чтобы понять историю, надо сохранить материальные ценности, несущие духовные послания прошлого. Ведь они – живые свидетели вековых традиций народа».



– В Астану мы привезли редкие экспонаты, – рассказывает российский археолог Вячеслав Трегубов, – большая их часть извлечена из уникального памятника Курган, расположенного у села Филипповка. Этот могильник уже давно получил мировую известность. А первыми его начали исследовать уфимские археологи, обнаружив находки большой исторической ценности. Один из интересных предметов – парадный меч, изготовленный в технике литья и украшенный изображениями зверей.



Выставка – своеобразная презентация сокровищ художественной культуры древних кочевников, создавших неповторимые по красоте и технике предметы декоративно-прикладного искусства. А если брать шире, то все экспонаты – отражение мировоззрения скифов, свидетельства особенностей их быта и существования. Прошли тысячелетия, а созданные руками древних людей вещицы превратились в поистине бесценные сокровища.





