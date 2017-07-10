Экспонаты расскажут о скифах

Эта выставка и впрямь – мечта кладоискаителя. Стараниями реставраторов артефакты скифской культуры VII–II вв. до н. э. выглядят как новенькие, сохраняя свое благородное сияние. Свыше 200 предметов редчайшей исторической ценности – это артефакты из собрания Национального музея РК, Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея, а также из коллекции известного казахстанского реставратора Крыма Алтынбекова.
Как отметил на открытии министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы, такие объединенные выставки приносят пользу не только посетителям, но и науке, подчеркнув, что самая большая ценность сакских артефактов – Золотой воин – хранится в Национальном музее.
Среди материальных свидетельств художественной культуры древних кочевников, запечатлевших следы тысячелетий, – одежда, уникальный меч, заколки, зеркала, лук, стрелы, прибор для татуировок и другие изделия из золота. Большинство экспонатов изображают птиц и зверей и выполнены в так называемом зверином стиле. Причем гравировка сделана чрезвычайно искусно, и современные эксперты не могут поверить, что, творя такое совершенство, можно было обойтись без специальных приборов.
Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей порадовал посетителей коллекцией золотых украшений, выполненных древними мастерами раннего железного века. Как отмечают эксперты, эти предметы не имеют аналогов.
Известный казахстанский реставратор Крым Алтынбеков, давший новую жизнь многим историческим вещам, поражающим воображение посетителей, убежден: «Чтобы понять историю, надо сохранить материальные ценности, несущие духовные послания прошлого. Ведь они – живые свидетели вековых традиций народа».
– В Астану мы привезли редкие экспонаты, – рассказывает российский археолог Вячеслав Трегубов, – большая их часть извлечена из уникального памятника Курган, расположенного у села Филипповка. Этот могильник уже давно получил мировую известность. А первыми его начали исследовать уфимские археологи, обнаружив находки большой исторической ценности. Один из интересных предметов – парадный меч, изготовленный в технике литья и украшенный изображениями зверей.
Выставка – своеобразная презентация сокровищ художественной культуры древних кочевников, создавших неповторимые по красоте и технике предметы декоративно-прикладного искусства. А если брать шире, то все экспонаты – отражение мировоззрения скифов, свидетельства особенностей их быта и существования. Прошли тысячелетия, а созданные руками древних людей вещицы превратились в поистине бесценные сокровища.