Экспорт алюминия и стали: Казахстан готовится к новым требованиям Евросоюза

На конференции COP31 в Анталье обсудили влияние европейского механизма CBAM на казахстанские предприятия

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В Анталье на полях климатической конференции ООН COP31 обсудили подготовку казахстанских экспортеров к новым углеродным требованиям Европейского союза. Речь идет о механизме CBAM, который предусматривает плату за выбросы углерода при импорте отдельных видов продукции в ЕС, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство торговли и интеграции РК, в

Главной темой стал механизм пограничной корректировки углерода CBAM. С 1 января 2026 года он распространяется на импорт в Евросоюз железа и стали, алюминия, цемента, удобрений, водорода и электроэнергии.

Размер углеродных платежей связан со стоимостью выбросов в европейской системе торговли квотами ETS. В 2023–2025 годах цена составляла примерно 73–85 евро за тонну углекислого газа.

Для казахстанских производителей новые требования означают необходимость точнее учитывать выбросы парниковых газов, подтверждать эти данные и учитывать углеродные издержки при планировании экспорта.

«Для Казахстана новые требования затрагивают конкурентоспособность промышленного экспорта, учет и верификацию выбросов, модернизацию производства и инвестиционные решения предприятий», — отмечается в сообщении организаторов мероприятия.

Значимость европейского рынка подтверждают показатели внешней торговли. В 2025 году Казахстан поставил в ЕС более 110 тысяч тонн алюминия на сумму 274 млн евро. Доля европейского направления в экспорте этой продукции выросла примерно с 6% до 54%.

Экспорт железа и стали в Евросоюз за тот же период составил более 396 тысяч тонн на сумму 337 млн евро, или около 6% от общего объема поставок этой продукции за рубеж.

Участники встречи обсудили, насколько казахстанские предприятия готовы к мониторингу и подтверждению данных о выбросах, а также влияние углеродных платежей на стоимость продукции и инвестиции в промышленность.

Отдельное внимание уделили модернизации производств, развитию системы торговли углеродными квотами и укреплению торговых связей, в том числе в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута.

По итогам сессии участники определили основные сложности, с которыми сталкиваются казахстанские экспортеры, и подготовили предложения по поддержке предприятий и развитию международного сотрудничества.