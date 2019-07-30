Экспорт халал-продукции поручил развивать Аскар Мамин

Общество
Жанат Тукпиев
Изображение из открытых источников
Развивать экспорт халал-продукции поручил Премьер-министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства, передает корреспондент Kazpravda.kz.   

"Учитывая общемировые тенденции необходимо развивать экспорт халал-продукции. Высокая конкурентоспособность отечественной халал-продукции на мусульманских рынках требует развития системы контроля на соответствие международным требованиям. Поручаю Министерству сельского хозяйства совместно с заинтересованными госорганами до 15 августа 2019 года обеспечить внесение в Правительство дорожной карты по развитию отечественной халал-продукции", – сказал Мамин.

В то же время Мамин напомнил, что в мире наблюдается тенденция роста потребления свинины.

"Свиноводство имеет большой потенциал для экспорта в Китай и Японию. По вводу новых мощностей активно работают Алматинская и Северо-Казахстанская области. При этом в Костанайской и Акмолинской областях отсутствуют крупные промышленные предприятия по производству свинины. В этой связи Минсельхозу совместно с холдингом "КазАгро" необходимо принять конкретные меры по загрузке существующих мощностей и созданию новых производств в данной сфере", – заключил Мамин.

Популярное

Все
Возродить сквозное судоходство
В Атырау появится уникальная локация
Лето перемен
«Кайрат» и «Тобол» заставляют нервничать
«Золотая» Фатима
Отпуск отменяется
Семь медалей из Ташкента
Символы надежды
Узнали соперников по Азиаде
«Затонувший лес» станет ближе
В селе Бесагаш ввели в строй водопровод
На кортах планеты
Инструмент экономической дипломатии
Верность мечте, сила характера, ответственность перед страной
Гарантия переезда
Там, где выплавляют медь
Базовая ставка снижена до 16,75%
Законодательная повестка
Представлен комплекс мер по охране здоровья населения
Президент Казахстана примет участие в форуме Казахстана и России в Омске
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
Косшы: пять лет в статусе города
День металлурга
Выборы в Курултай станут следующим этапом реализации конституционной реформы – мнение эксперта
Крупный складской комплекс открыли в Алматинской области
Улицу Алматы в Астане частично закроют до конца 2026 года
Золото, а не завод!
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Демократическая Партия Казахстана «Ак жол» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
Отличный старт
Государственному академическому театру танца присвоено имя Булата Аюханова
Ресайклинг при ремонте дорог
Встают на крыло
Пожар в «Семей орманы» локализован - Минэкологии
Дом для культуры
Неудача «Астаны» и «Елимая»
Золото из Терамо
Стипендия от Динары
Раненого филина передали в зоопарк
На Кубке мира в Корее
В тройке сильнейших
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Новый этап изучения Улуса Джучи
Плюс один новый завод в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Дан старт строительству автострады
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
Конституция как стратегическая опора развития страны
В Бурабае усиливают контроль за порядком
Открылась золотоизвлекательная фабрика
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
Золотой овертайм в Семее
Токаев принял президента ЕБРР

Читайте также

В Алматы укрепили опасные склоны
️С 25 августа алименты в Казахстане будут перечисляться на …
МВД предупредило о фейковой SMS-рассылке о поступлении в ве…
Коммунальные службы Астаны работают в усиленном режиме из-з…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]