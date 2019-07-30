Экспорт халал-продукции поручил развивать Аскар Мамин

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Развивать экспорт халал-продукции поручил Премьер-министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Учитывая общемировые тенденции необходимо развивать экспорт халал-продукции. Высокая конкурентоспособность отечественной халал-продукции на мусульманских рынках требует развития системы контроля на соответствие международным требованиям. Поручаю Министерству сельского хозяйства совместно с заинтересованными госорганами до 15 августа 2019 года обеспечить внесение в Правительство дорожной карты по развитию отечественной халал-продукции", – сказал Мамин.
В то же время Мамин напомнил, что в мире наблюдается тенденция роста потребления свинины.
"Свиноводство имеет большой потенциал для экспорта в Китай и Японию. По вводу новых мощностей активно работают Алматинская и Северо-Казахстанская области. При этом в Костанайской и Акмолинской областях отсутствуют крупные промышленные предприятия по производству свинины. В этой связи Минсельхозу совместно с холдингом "КазАгро" необходимо принять конкретные меры по загрузке существующих мощностей и созданию новых производств в данной сфере", – заключил Мамин.