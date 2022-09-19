фото с сайта МНЭ РК
Экономика
Экспорт из Казахстана в США вырос на 77,2% за 7 месяцев

Президент Казахстана прибыл с рабочим визитом в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

Товарооборот между Казахстаном и США за январь-июль 2022 года составил $1,5 млрд, что на 36,6% выше, чем за аналогичный период предыдущего года ($1,1 млрд).

Экспорт из Казахстана в США за январь-июль 2022 года вырос на 77,2% и составил $769,2 млн.

Рост экспорта в США обосновывается увеличением поставок таких товаров, как нефть сырая — на 98,1% или на $228 млн (с $232,5 до $460,6 млн), ферросплавы — рост в 2,3 раза или на $117,5 млн (с $88,2 до $205,8 млн).

Основные товары экспорта из Казахстана в США: нефть сырая — $460,6 млн (с долей 59,9%), ферросплавы — $205,8 млн (26,7%), сера, кроме серы сублимированной, осажденной или коллоидной — $21 млн (2,7%), водород, газы инертные и прочие неметаллы — $16,7 млн (2,2%), трубы, трубки и профили бесшовные из чёрных металлов — $14 млн (1,8%), тантал и изделия из него — $13 млн (1,7%).

Импорт в Казахстан из США за январь-июль 2022 года вырос на 11,4% и составил $778,3 млн.

Рост импорта из США обосновывается увеличением ввоза таких товаров, как насосы воздушные или вакуумные, компрессоры и вентиляторы — рост в 5,9 раза или на 30,5 млн (с $6,3 до $36,8 млн), лекарственные средства, расфасованные для розничной продажи — на 83,6% или на $17,8 млн (с $21,3 до $39,0 млн), автомобили грузовые — рост в 2,9 раза или на $16,7 млн (с $8,8 до $25,5 млн), вакцины, сыворотки из крови, кровь — на 53,8% или на $13,4 млн (с $24,9 до $38,3 млн), двигатели внутреннего сгорания поршневые — рост в 2,3 раза или на $12,4 млн ($с 9,8 до $22,2 млн), части подвижного состава — рост в 2,7 раза или на $12,2 млн (с $7,1 до $19,3 млн), мясо и пищевые субпродукты домашней птицы — на 26,2% или на $8,7 млн (с $33,2 до $41,9 млн).

Основные товары импорта в Казахстан из США: автомобили легковые — $70,1 млн (с долей 9%), мясо и пищевые субпродукты домашней птицы — $41,9 млн (5,4%), лекарственные средства, расфасованные для розничной продажи — $39 млн (5%), вакцины, сыворотки из крови, кровь — $38,3 млн (4,9%), насосы воздушные или вакуумные, компрессоры и вентиляторы — $36,8 млн (4,7%), автомобили грузовые — $25,5 млн (3,3%), двигатели внутреннего сгорания поршневые — $22,2 млн (2,9%), двигатели турбореактивные и турбовинтовые, газовые турбины прочие — $22,1 млн (2,8%).

По данным Института экономических исследований МНЭ РК.

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