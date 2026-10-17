Экспорт Казахстана вырос почти на 20% за восемь месяцев

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане экспорт товаров за январь–август 2026 года увеличился на 19,5% и достиг 60,4 млрд долларов. Темпы его роста более чем в четыре раза превысили показатели импорта, передает Kazpravda.kz.

Общий внешнеторговый оборот страны за восемь месяцев составил 103 млрд долларов, что на 12,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Импорт вырос на 4,5%, до 42,6 млрд долларов.

В результате положительное сальдо внешней торговли увеличилось с 9,8 млрд до 17,8 млрд долларов.

Заметно выросли поставки сельскохозяйственной продукции. Экспорт подсолнечного масла увеличился на 48,5%, до 672,8 млн долларов, а пшеницы — на 26,5%, до 1,25 млрд долларов. За рубеж отправлено более 5,5 млн тонн зерна.

Увеличились и поставки переработанной продукции. Экспорт муки вырос на 36%, до 400 млн долларов, готовых кормов для животных — на 60,8%, до 577,6 млн долларов. Продажи семян льна за рубеж в денежном выражении увеличились в 2,3 раза, до 387,8 млн долларов.

«В совокупности экспорт подсолнечного масла, муки и готовых продуктов для кормления животных достиг 1,65 млрд долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поставки этих трех категорий в денежном выражении выросли примерно на 48%», - сообщили в Министерстве торговли и интеграции РК.

Рост также отмечен в металлургии и горнодобывающей промышленности. Экспорт меди и медных катодов увеличился на 55,7%, до 3,9 млрд долларов, урана — на 26,9%, до 3,1 млрд долларов.

При этом Казахстан стал больше закупать промышленное и энергетическое оборудование. Импорт электрогенераторных установок вырос на 86,5%, до 916,5 млн долларов, а турбореактивных и турбовинтовых двигателей, включая газовые турбины, - в 3,3 раза, до 611 млн долларов.

Крупнейшим торговым партнером Казахстана остается Китай. Товарооборот с ним достиг 23,3 млрд долларов, или 22,7% общего объема внешней торговли. Далее следуют Россия - 18,3 млрд долларов и Италия - 11,8 млрд долларов.

В то же время крупнейшим покупателем казахстанских товаров стала Италия, куда экспортировано продукции на 10,9 млрд долларов. Китай занимает второе место с показателем 10,7 млрд долларов. Основным поставщиком импортных товаров в Казахстан остается Россия - 13,2 млрд долларов.