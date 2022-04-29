Экономика
Экспорт казахстанского угля может вырасти в полтора раза без ущерба для внутреннего потребления
Светлана Абенова

По данным Energyprom.kz, в январе-феврале 2022 года отечественные угольные компании отправили на внешние рынки 5,3 млн тонн каменного топлива на сумму 120 млн долларов. Если в натуральном выражении рост угольного экспорта составил 47,3%, то в денежном он удвоился.

Большая часть внешних угольных поставок пришлась на страны СНГ – 3,7 млн тонн. Основным импортером стала Россия – соседям отгружено более 3,3 млн тонн угля, или на 57,2% больше, чем годом ранее. Остальные объемы забрали Кыргызстан и Беларусь.

В страны, не входящие в состав СНГ, отправлено 1,6 млн тонн угля на общую сумму 58,7 млн долларов. Главные потребители казахстанского каменного топлива – Швейцария, Польша и Кипр.

В самой республике в марте тонну топлива можно было приобрести за 14,7 тыс. тенге: на 8,9% дороже по сравнению с прошлогодним показателем. Самый дорогой уголь сегодня продают в Таразе. Здесь он стоит 20,1 тыс. тенге за тонну, что на 36,3% дороже, чем в среднем по стране. Самый дешевый – в Караганде: 11,7 тыс. тенге, или на 20,4% дешевле его средней стоимости по республике.

Наибольший рост цен на уголь зафиксирован в Восточно-Казахстанской области. В течение года его стоимость увеличилась на 25,6%. Следом идут Акмолинская (14,4%) и Жамбылская (13,9%) области. В Западно-Казахстанском регионе цены остались на прежнем уровне. Еще в двух областях – Кызылординской и Туркестанской – каменное топливо подешевело на 0,1% и 1,6% соответственно.

На сегодня потребление угля из-за подорожания природного газа в ряде стран увеличилось, в том числе и в США, где за последние 13 лет цены на данный вид топлива впервые превысили 100 долларов за тонну.

Геополитическая ситуация в мире на данный момент сложилась таким образом, что казах­станские компании вправе рассчитывать на увеличение экспорта угля. Как сообщил исполнительный директор Республиканской ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий (АГМП) Николай Радостовец, запасов угля в стране на сегодня достаточно. В связи с чем отечественные недропользователи могут отправлять на внешние рынки в полтора раза больше продукции без ущерба для внутреннего потребления.

В настоящее время из-за украинского кризиса многие потребители вынуждены искать замену российскому углю. Между тем в 2020 году на долю РФ приходилось почти 18% мирового угольного экспорта.

Что касается Казахстана, то по итогам 2021 года в региональном разрезе наибольший объем добычи твердого топлива традиционно пришелся на Павлодарскую область: 18,9 млн тонн (+ 7,7%). В тройку лидеров вошли также Карагандинская и Восточно-Казахстанская области, где объемы составили 9,6 млн и 2,3 млн тонн соответственно.

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