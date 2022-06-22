Экспорт казахстанской нефти не должен пострадать

Плановое разминирование

Работы по ликвидации минной опасности в районе черноморских причалов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) не окажут влияния на экспорт казахстанской нефти.

Каспийский трубопроводный консорциум, недавно восстановивший работу после мартовской аварии, вновь оказался в центре внимания общественности.

15 июня консорциум проинформировал, что в рамках планово-предупредительных ремонтных работ на выносных причальных устройствах (ВПУ) его специалистам необходимо провести ряд манипуляций, связанных с касанием морского дна. Между тем в прошлом, в том числе в период Великой Отечественной войны, прибрежные морские районы неоднократно являлись зоной боевых действий, а следовательно, любым донным работам должно в обязательном порядке предшествовать обследование акватории на предмет поиска мин и других взрывоопасных предметов.

В связи с вышеизложенным КТК предупредил, что эксплуатация ВПУ-1 и ВПУ-2 в период с 15 по 25 июня в рамках плановой ремонтной остановки осуществляться не будет. А работа ВПУ-3 продолжится в штатном режиме, что позволит выполнить заявки грузоотправителей.

Уже на следующий день министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков сообщил журналистам в кулуарах Парламента, что плановая остановка двух наливных причалов КТК никак не повлияет на экспорт казах­станской нефти, так как один из крупных отечественных грузоотправителей – месторождение Кашаган – находится на плановом ремонте.

– КТК планирует провести работы с 15 по 25 июня и потом продолжить эксплуатацию. У нас с 1 июня по 15 июля Кашаган на капитальном плановом ремонте, и для тех объемов, которые сегодня мы в КТК отправляем за вычетом Кашагана, одного ВПУ больше чем достаточно, даже с небольшим запасом еще, – сказал министр 16 июня.

Аналогичные комментарии министр по просьбе СМИ был вынужден дать и на этой неделе. Повышенный интерес журналис­тов к данному воп­росу объясняется тем, что в некоторых СМИ и социальных сетях конспирологи попытались представить плановую остановку причалов КТК как некий акт со стороны РФ, направленный против интересов Казахстана. Приверженцы теорий заговора даже увязали это с рядом принци­пиальных заявлений, сделанных Президентом Казахстана ­Касым-Жомартом Токаевым на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Однако несложно убедиться, что эти теории не выдерживают никакой критики, так как об остановке причалов КТК и необходимости разминирования морского дна консорциум заявил еще 15 июня, то есть за два дня до форума в Санкт-Петербурге. Иными словами, пока сотрудники МЧС РФ искали мины на дне Черного моря, кто-то безуспешно искал второе дно в этой истории.

Отдельно можно напомнить, что КТК является международным консорциумом, акционерами которого, помимо России, являются казахстанская национальная компания «КазМунайГаз», а также структуры западных нефтяных компаний Chevron, ExxonMobil и Shell. Именно поэтому было бы наивно полагать, что КТК может служить инструмен­том политического манипулирования со стороны Москвы.

Примечательно, что одновременно в медиапространстве получил распространение еще один фейк, согласно которому Казах­стан якобы заблокировал на своей территории 1 700 вагонов с российским углем.

Комитет транспорта министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана опроверг эти сведения, назвав их «фейковым вбросом».

– У нас с РЖД все в штатном режиме, никаких задержек по экспорту и импорту нет, – прокомментировал ситуацию руководитель управления железнодорожной инфраструктуры и грузовых перевозок комитета транспорта Сатжан Озбеков.

Министерство индустрии и инфра­структурного развития Казахстана подчеркнуло, что расценивает фейковую информацию о задержке российских транзитных вагонов как «преднамеренный вброс, направленный на дискредитацию добрососедских парт­нерских отношений между двумя странами», а также напомнило СМИ об ответственнос­ти за распространение ложной информации.

В завершение инициаторам фейковых кампаний стоит напомнить, что на пленарной сессии петербургского форума главы Казах­стана и РФ публично подтвердили стратегический характер партнерства двух стран, нацеленность на углубление экономического сотрудничества и готовность конструктивно решать любые возникающие вопросы с учетом суверенных интересов сторон.