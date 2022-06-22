Экономика
Экспорт казахстанской нефти не должен пострадать
Александр Вербинин

Плановое разминирование

Работы по ликвидации минной опасности в районе черноморских причалов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) не окажут влияния на экспорт казахстанской нефти.

Каспийский трубопроводный консорциум, недавно восстановивший работу после мартовской аварии, вновь оказался в центре внимания общественности.

15 июня консорциум проинформировал, что в рамках планово-предупредительных ремонтных работ на выносных причальных устройствах (ВПУ) его специалистам необходимо провести ряд манипуляций, связанных с касанием морского дна. Между тем в прошлом, в том числе в период Великой Отечественной войны, прибрежные морские районы неоднократно являлись зоной боевых действий, а следовательно, любым донным работам должно в обязательном порядке предшествовать обследование акватории на предмет поиска мин и других взрывоопасных предметов.

В связи с вышеизложенным КТК предупредил, что эксплуатация ВПУ-1 и ВПУ-2 в период с 15 по 25 июня в рамках плановой ремонтной остановки осуществляться не будет. А работа ВПУ-3 продолжится в штатном режиме, что позволит выполнить заявки грузоотправителей.

Уже на следующий день министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков сообщил журналистам в кулуарах Парламента, что плановая остановка двух наливных причалов КТК никак не повлияет на экспорт казах­станской нефти, так как один из крупных отечественных грузоотправителей – месторождение Кашаган – находится на плановом ремонте.

– КТК планирует провести работы с 15 по 25 июня и потом продолжить эксплуатацию. У нас с 1 июня по 15 июля Кашаган на капитальном плановом ремонте, и для тех объемов, которые сегодня мы в КТК отправляем за вычетом Кашагана, одного ВПУ больше чем достаточно, даже с небольшим запасом еще, – сказал министр 16 июня.

Аналогичные комментарии министр по просьбе СМИ был вынужден дать и на этой неделе. Повышенный интерес журналис­тов к данному воп­росу объясняется тем, что в некоторых СМИ и социальных сетях конспирологи попытались представить плановую остановку причалов КТК как некий акт со стороны РФ, направленный против интересов Казахстана. Приверженцы теорий заговора даже увязали это с рядом принци­пиальных заявлений, сделанных Президентом Казахстана ­Касым-Жомартом Токаевым на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Однако несложно убедиться, что эти теории не выдерживают никакой критики, так как об остановке причалов КТК и необходимости разминирования морского дна консорциум заявил еще 15 июня, то есть за два дня до форума в Санкт-Петербурге. Иными словами, пока сотрудники МЧС РФ искали мины на дне Черного моря, кто-то безуспешно искал второе дно в этой истории.

Отдельно можно напомнить, что КТК является международным консорциумом, акционерами которого, помимо России, являются казахстанская национальная компания «КазМунайГаз», а также структуры западных нефтяных компаний Chevron, ExxonMobil и Shell. Именно поэтому было бы наивно полагать, что КТК может служить инструмен­том политического манипулирования со стороны Москвы.

Примечательно, что одновременно в медиапространстве получил распространение еще один фейк, согласно которому Казах­стан якобы заблокировал на своей территории 1 700 вагонов с российским углем.

Комитет транспорта министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана опроверг эти сведения, назвав их «фейковым вбросом».

– У нас с РЖД все в штатном режиме, никаких задержек по экспорту и импорту нет, – прокомментировал ситуацию руководитель управления железнодорожной инфраструктуры и грузовых перевозок комитета транспорта Сатжан Озбеков.

Министерство индустрии и инфра­структурного развития Казахстана подчеркнуло, что расценивает фейковую информацию о задержке российских транзитных вагонов как «преднамеренный вброс, направленный на дискредитацию добрососедских парт­нерских отношений между двумя странами», а также напомнило СМИ об ответственнос­ти за распространение ложной информации.

В завершение инициаторам фейковых кампаний стоит напомнить, что на пленарной сессии петербургского форума главы Казах­стана и РФ публично подтвердили стратегический характер партнерства двух стран, нацеленность на углубление экономического сотрудничества и готовность конструктивно решать любые возникающие вопросы с учетом суверенных интересов сторон.

Популярное

Все
Я – новый хозяин: рейдеры в Казахстане вышли на новый уровень махинаций
Последний бой легендарной пулеметчицы
Откровенная дискуссия на острые темы
Kids Go Free: как экономить на посещении туристических мест Казахстана
Экспорт казахстанской нефти не должен пострадать
«Сәлем! K-Pop Festa»
Дом, в котором живет ветеран
Казахстан и Европейский союз провели комплексный обзор актуальных вопросов двустороннего сотрудничества
Для гармонии души и тела
Сто лет достоинства
Жизнь без наркотиков
Зеркало прошлого
За родной огонек
Они сражались за Родину
Награда найдет героя: о подвиге казахстанца Акбия Ракова в разгар Великой Отечественной войны
Мои герои, мои путеводные звезды
Главную особенность Национального курултая назвал Айдос Сарым
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
Слухи о выходе Казахстана из ЕАЭС прокомментировал Токаев
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
По дороге в Новый Казахстан – интервью с главой ЦИК РК
Костанайские КСК отчитались о 100-процентном переходе многоэтажек на новые формы управления – ОСИ или ПТ, но на деле это не так
Токаев высказался о признании ДНР и ЛНР
Почему Жетысу не может спасти Казахстан от сахарного кризиса
Секретные материалы казахстанских недропользователей
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов
Продукты в Казахстане могут подорожать еще на 50% – экономист
Видео с пьяным полицейским у разбитого авто прокомментировали в ДП Атырауской области
Двое детей утонули в реке в Акмолинской области
Духовная сила Улытау
Казахи и русские должны держаться вместе – Касым-Жомарт Токаев
Есть у столицы пояс. Продовольственный
Токаев вновь отметил важность получения техобразования
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Шура спел на улице в Нур-Султане
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики

Читайте также

Экономика
Нулевую пошлину на импорт сахара продлил Казахстан
Международное сотрудничество , Правительство , Экономика
Деятельность ЕАЭС необходимо трансформировать под новую реа…
Экономика
Новая стратегия независимого Казахстана
Экономика
О ситуации с отгрузкой казахстанской нефти на КТК рассказал…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]