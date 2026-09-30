Экспорт начинается не с границы

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У одного предприятия в Шымкенте пахнет маслом, у другого - горячим металлом. На первый взгляд между ними мало общего. «Шымкентмай» почти восемь десятилетий перерабатывает масличные культуры, а Stroi Construction шесть лет выпускает металлоконструкции и строительные изделия.

Но у компаний есть общая задача - превратить производство в устойчивый экспортный бизнес. А значит, нужны не только покупатели за рубежом, но и оборотные средства на сырье, уверенность в оплате поставок, сертификация и выстроенная логистика.Именно здесь производители используют инструменты Экспортно-кредитного агентства Казахстана.

У масла свой путь

На «Шымкентмай» история экспорта начинается задолго до того, как бутылка масла покидает завод. Сначала сюда приезжают семена. В последние годы значительную часть сырья составляют подсолнечные семена из северных и восточных областей Казахстана. Перерабатывают также хлопок, сою, сафлор, рапс. Такая универсальность позволяет оперативно перестроиться на другую масличную культуру.

За год здесь перерабатывают около 150 тыс. тонн семян.

Но семечка на этом заводе превращается не только в масло. Получается кормовая продукция, выпускается хозяйственное мыло, дистиллированные жирные кислоты. Предприятие сохраняет принцип практически безотходного производства, заложенный еще во времена Шымкентского масложирового комбината.

Впрочем, старые производственные принципы здесь сочетаются с современными технологиями. В 2015 году на заводе была запущена европейская линия рафинации производительностью до 300 тонн в сутки. Процесс автоматизирован, а качество продукции контролируется собственной лабораторией на каждом этапе.

Есть у предприятия и новые направления - майонезы, соусы, сафлоровое масло. Причем в компании делают ставку на натуральные ингредиенты. В грибном соусе, например, используются сушеные грибы, а в сырном — несколько видов настоящего сыра, а не ароматизаторы.

Но главный вопрос для большого производства - что делать с произведенным товаром дальше. И тут на помощь приходит государство. «Шымкентмай» сотрудничает с ЭКА с 2018 года. За это время совокупный объем предоставленного страхового покрытия достиг 28,5 млрд тенге, из которых 4 млрд тенге приходятся на текущий период.

Для предприятия особенно важны страхование экспортных контрактов. Обычная ситуация, когда зарубежный покупатель готов взять большую партию масла, но оплатит ее не сразу. Для производителя это риск – товар уже отправлен, а деньги еще не поступили. Страхование экспортного контракта позволяет снизить этот риск.

Но есть и другая сторона сделки. Чтобы выполнить заказ, предприятию нужно заранее купить сырье, переработать его, расфасовать и подготовить к отправке. Поэтому необходимы оборотные средства.

В результате два инструмента работают в связке: страхование снижает риск при работе с иностранным покупателем, а финансирование позволяет выполнить экспортный контракт.

«Чем больше мы отгружаем продукции, тем больше можем себе позволить произвести, - говорит вице-президент АО «Шымкентмай» Санжар Жолдияров. -В прошлом году предприятие отправило за рубеж около 39 тыс. тонн растительных масел - примерно на 20 процентов больше, чем годом ранее. Еще около 6,5 тыс. тонн составила кормовая продукция. Сейчас соотношение внутреннего потребления и экспорта составляет 30 к 70 процентам».

Продукция отгружается в Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Афганистан, Россию, Оман. Были поставки и во Францию. Компания рассматривает возможности работы с Китаем и ОАЭ.

От семечки - к металлу

Если на «Шымкентмай» все начинается с семечки, то на Stroi Construction - с металла. Предприятие объединяет 14 производственных объектов. Здесь выпускают оцинкованные опоры освещения, металлические профили, трубы, кабельные лотки и другие изделия для строительства и инфраструктуры.

На производстве используются лазерная резка и современное оборудование. Продукция поставляется крупным застройщикам в Казахстане, а c прошлого года предприятие экспортирует алюминиевые сплавы в Китай и Турцию. В текущем году начались поставки опор освещения в страны Центральной Азии и Россию.

Сотрудничество с Экспортно-кредитным агентством Казахстана началось в 2025 году. Совокупный объем поддержки, включая страхование экспортных кредитов и предэкспортное финансирование, составил 6,1 млрд тенге, из них 2,1 млрд тенге - в текущем году.

По словам менеджера компании Ердоса Курасбекова, благодаря поддержке и расширению производства мощности компании выросли вдвое. Здесь сознательно делают ставку не на максимальную прибыль с одной партии, а на рост объемов производства, стабильные поставки и закрепление на рынках. Уже сейчас совокупный объем переработки металла составляет около 160–170 тыс. тонн в год.

Со стороны может показаться, что для выхода на внешний рынок достаточно найти покупателя. На практике для выхода на внешний рынок компании необходимы сырье, производство, сертификация, документы, логистика и гарантия надежности партнера. В этом помогает Экспортно-кредитное агентство Казахстана, которое предоставляет отечественным экспортерам обрабатывающего сектора широкий спектр финансовых и нефинансовых инструментов поддержки: страхование экспортных рисков (от неплатежа и политических рисков), прямое предэкспортное финансирование, торговое финансирование через банки-партнеры, а также поручительства и гарантии по экспортным контрактам. Благодаря ЭКА предприятие Stroi Construction смогло обеспечить своевременный закуп сырья, запуск новых производственных мощностей и подготовку пакета документов для зарубежных рынков.

За поддержкой - рост

Масштаб этой работы виден не только на примере двух шымкентских предприятий. За январь-август 2026 года Экспортно-кредитное агентство Казахстана помогло 78 отечественным компаниям привлечь более 514 млрд тенге, около 63 % из них - представители малого и среднего бизнеса. При этом возможности для развития экспортного потенциала доступны предприятиям по всей стране. Так, за восемь месяцев текущего года объем поддержки товаропроизводителей Шымкента достиг свыше 6,9 млрд тенге.

Заместитель руководителя PR-службы Мухтар Жамишжанов отмечает, что задача Агентства - не подменять предпринимателя, а помогать ему справляться с теми рисками и финансовыми ограничениями, которые возникают при выходе на внешний рынок. Страхование экспортных контрактов, гарантии и предэкспортное финансирование позволяют производителю увереннее заключать сделки, закупать сырье и выполнять крупные заказы.

Экспортная выручка - это не только деньги, пришедшие в страну. За бутылкой масла, отправленной в Узбекистан, стоят казахстанский фермер, вырастивший подсолнечник, элеватор, перевозчик, сотрудники завода, лаборатория, упаковочное производство. За металлической опорой освещения - поставщик стали, инженер, оператор станка, специалист по качеству, логист и рабочие производственного цеха. Поэтому рост экспорта одновременно означает загрузку предприятий, рабочие места, налоги и заказы для смежных отраслей.

Для Шымкента, который остается одним из крупнейших промышленных центров страны, такие истории особенно показательны. Здесь экспорт уже не воспринимается как что-то далекое от повседневной работы завода. Он становится продолжением производства и начинается задолго до того, как грузовик или вагон пересекает границу.