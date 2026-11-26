Казахстан наращивает экспорт сельскохозяйственной продукции, постепенно смещая акцент с поставок сырья на продукцию переработки с более высокой добавленной стоимостью, передает Kazpravda.kz

Фото: Минсельхоз РК

По итогам января–сентября 2026 года экспорт продукции агропромышленного комплекса достиг 6,4 млрд долларов США, увеличившись на 34,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (4,8 млрд долларов).

В структуре экспорта наряду с зерновыми культурами растет роль переработанной продукции. Особенно заметна динамика по подсолнечному маслу, муке и кормовой продукции, что отражает расширение экспортных возможностей отечественных перерабатывающих предприятий.

Так, экспорт подсолнечного масла увеличился с 470,9 тыс. до 661,5 тыс. тонн, а в стоимостном выражении – с 474,6 млн до 731,4 млн долларов. Поставки пшеничной и пшенично-ржаной муки выросли с 1,3 млн до 1,59 млн тонн, а экспортная выручка – с 343 млн до 462,2 млн долларов.

Положительную динамику демонстрирует и кормовое направление. Экспорт продукции, используемой для кормления животных, достиг 2,85 млн тонн на сумму 662,3 млн долларов против 2,02 млн тонн на 425,7 млн долларов годом ранее.

В то же время сохраняются высокие объемы экспорта зернового сырья. За девять месяцев за рубеж поставлено 6,2 млн тонн пшеницы и меслина на 1,42 млрд долларов против 5,5 млн тонн на 1,12 млрд долларов за аналогичный период 2025 года. Экспорт семян льна составил 881,7 тыс. тонн на 429,3 млн долларов.