​экспорт Растет

Внешнеторговый оборот Акмолинской области за январь – март составил 212,8 млн долларов и возрос на 14,7% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. При этом экспорт составил 105,6 млн долларов, увеличившись почти на треть.

Основные виды продукции, поставляемые предприятиями региона на внешние рынки, – зерно и семена сельскохозяйственных культур, мука, молочные и мяс­ные продукты, куриное яйцо, подшипники, полиэтиленовые мешки, безалкогольные напитки. Мясные полуфабрикаты под брендом «Бакара» направляются в супермаркеты Москвы предприятием «Астана-Агропродукт», мраморная говядина ТОО «КаzBeef» экспортируется в крупнейшие регионы России. Пользуется большой популярностью в приграничных регионах РФ молочная продукция ТОО «Milk Project» с торговым брендом «Садовое».

АО «Кокшетауские минеральные воды» экспортирует в РФ минеральную воду под брендом Turan и безалкогольные напитки. Продукция птицефабрики ТОО «КазгерКус» поставляется на рынки Центральной Азии и Ближнего Востока – в Таджикистан, Туркменистан, Пакистан. Всего в области действует более 50 компаний-экспортеров.