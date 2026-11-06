Экспорт сигарет впервые превысил объём продаж в Казахстане

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В Казахстане впервые за последние несколько лет сложилась ситуация, когда экспорт табачных изделий превысил объём реализации на внутреннем рынке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Energyprom.kz

Согласно данным Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, объём поставок казахстанских сигарет за границу за январь–август 2026-го достиг 11,1 млрд штук — почти в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Реализация на внутреннем рынке составила всего 10,7 млрд штук — на 18,8% меньше, чем в январе–августе прошлого года. Именно сокращение внутреннего потребления вкупе с ростом производства стало основой для увеличения экспортного потока казахстанских табачных изделий.

Два этих фактора позволили отечественным производителям изменить структуру ресурсов и использования табачной продукции. Теперь в общем объёме использования 50,9% составляет экспорт, а 49,1% — внутренний рынок. Казахстанские фабрики упрочили свои позиции по ресурсам: производство в январе–августе занимало долю в 89,8%, а на импорт пришлось всего 10,2%. Это свидетельствует о высокой конкурентоспособности местных фабрик и эффективности политики импортозамещения. Разберём подробнее факторы роста в отрасли.

Почти трёхкратный рост поставок за рубеж в натуральном выражении за восемь месяцев текущего года позволил казахстанским производителям получить от иностранных покупателей 225,1 млн долл. США — в 2 раза больше, чем за январь–август 2025-го. И сумма, и объёмы поставок стали рекордными показателями даже в сравнении с полными годами, начиная с 2020-го. Стоит отметить: обозначенное выше значение — 225,1 млн долл. США — общая сумма, полученная казахстанскими производителями за экспорт не только сигарет, но и табачного сырья, отходов, прочего промышленно изготовленного табака или его заменителей, экстрактов и эссенций. При этом важно, что доля экспорта товаров высокой технологической сложности (конечного продукта) остаётся достаточно большой: 73,1%.

Мы проанализировали данные таможенной статистики заграничных продаж только по ключевым в секторе товарам — сигаретам из табака или его заменителей, сигарам и сигариллам. За восемь месяцев 2026-го из Казахстана за рубеж было отправлено 6,4 тыс. тонн таких табачных изделий — на 77,6% больше, чем годом ранее. В деньгах рост оказался почти двукратным: на 83,4%, до 164,5 млн долл. США. Главными покупателями казахстанских сигарет стали страны Центральной Азии. Больше половины экспорта в натуральном выражении пришлось на Кыргызстан: 2,7 тыс. тонн.

Крупные партии также были отправлены в Армению (1,1 тыс. тонн), Монголию (940 тонн) и Узбекистан (894 тонны). При этом РУ увеличила импорт сигарет из Казахстана в 2,7 раза. На Россию пришёлся небольшой объём: всего 356 тонн — почти в 10 раз больше, впрочем, чем за январь–август прошлого года. Главным драйвером роста, безусловно, стала положительная динамика производства. Данные БНС по объёмам промышленного выпуска позволяют оценить ситуацию за первые три квартала текущего года. За этот период в стране произвели 22,2 млрд сигарет и папирос — на 27,4% больше, чем за январь–сентябрь 2025-го. Такая динамика стала логичным продолжением успешного развития сектора за прошлый год, когда выпуск в натуральном выражении вырос на 36,2%.

Сопоставление динамики данных об объёмах выпуска и использовании среднегодовых мощностей оборудования позволяет частично обосновать взлёты и падения сектора производственными факторами. Например, в 2025 году показатель использования мощности оборудования увеличился с 69,8% до 75,1%.

Однако, несмотря на количественный рывок, табачная промышленность не всегда кратно увеличивала показатели в денежном выражении. Это связано с несколькими причинами, в том числе с увеличением себестоимости, инфляционным давлением, регуляторными изменениями. К примеру, при росте объёмов производства в натуральном выражении на 27,4% в январе–сентябре текущего года в деньгах показатель увеличился всего на 6,8%. Этот разрыв указывает на то, что рынок растёт экстенсивно: физический объём увеличивается, но не перекрывается аналогичным ростом в финансовом плане.

Как изменение структуры рынка сбыта казахстанских производителей повлияло на стоимость табачных изделий? Ожидаемо она продолжила расти, усиливая давление на кошельки курильщиков. Согласно оперативным данным БНС, в январе–октябре текущего года сигареты подорожали на 12,7%. Многолетние данные индексов потребительских цен показывают, что цены на табачные изделия в Казахстане ежегодно растут минимум на 13%, максимум — на 19%.

За последние 12 месяцев были зафиксированы два основных скачка: в феврале сигареты подорожали за месяц сразу на 4,7%, в августе — на 3,3%. В остальные месяцы рост потребительских цен был едва заметным, но за год суммарно накопился ощутимый прирост.