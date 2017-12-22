Экспорт соков и напитков Raimbek Bottlers застрахован от рисков благодаря инструменту нацкомпании KazakhExport

Продукцию холдинга Raimbek Group знает каждый казахстанец – соки Juicy, Palma, Frutta Life, Fantan давно стали завсегдатаями любого дастархана, а молочные бренды "Айналайын" и "Милоко" полюбились как взрослым, так и детям. Стоит ли говорить, что компании, которые входят в Raimbek Group, успешно реализовывают свою продукцию, причем не только на отечественном, но и зарубежном рынках.

Как рассказал директор по экспорту компании Raimbek Матвей Животовский, с 2010 года всю линейку продукции Raimbek Bottlers (соки и нектары Juicy, FruttaLife, сокосодержащие напитки Palma и другие) экспортируют в Россию, Таджикистан и Кыргызстан.

Так, в 2015 году сложилось сотрудничество с известной сетью Dixi (РФ). В Грузии соки Raimbek занимают добрую половину среди импортных соков. В продаже в Монголии они с прошлого года. На очереди – узбекский рынок.

В планах холдинга – экспортировать на международные рынки и другую продукцию: интерес у зарубежных потребителей вызвали макаронные изделия под брендом MammaMia.

"На внутреннем рынке наши соки, напитки и нектары занимают 21-процентную долю. Доля экспорта в доходах Raimbek Bottlers – не меньше 15 процентов", – говорит Матвей Животовский.

При поставках за границу экспортер сталкивается с рядом трудностей. Максимально уберечь себя компания Raimbek смогла благодаря сотрудничеству с дочерней организацией Национального управляющего холдинга "Байтерек" – Экспортной страховой компанией KazakhExport. В частности, Raimbek Bottlers пользуется таким эффективным инструментом, как страхование экспорта.

"В 2015 году у нас был случай невозврата, когда в Пермской области обанкротилась крупнейшая региональная торговая сеть "Виват". Потеряли тогда несколько десятков тысяч долларов. Когда поступило предложение о сотрудничестве от KazakhExport, мы его тщательно изучили, сделали расчеты и поняли, что это выгодно. Сейчас, воспользовавшись инструментом страхования экспорта от KazakhExport, мы имеем чувство защищенности, поскольку это позволяет значительно снизить риски", – объясняет Матвей Животовский.

Производитель отмечает, что страхуются абсолютно все регулярные отгрузки, в планах – продолжить данную работу и в отношении новых сделок.