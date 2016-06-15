​Экспортная отара

Переговоры о поставке продукции животноводства в Объединенные Арабские Эмираты шли почти полгода. В результате стороны пришли к соглашению, что за три летних месяца животноводы юга поставят в АОЭ 60 тыс. голов мелкого рогатого скота.

Аналогичные договоры планируется заключить с закупщиками Саудовской Аравии, Ирана и Ирака. Предполагается, что до конца года в эти страны будет экспортировано 1,5 тыс. тонн мяса. Открытие столь перспективного рынка сбыта позволит животноводам региона наращивать объемы производства и переработки. Для системного решения возникающих вопросов в регионе создается специальная кооперация по выращиванию мелкого и крупного рогатого скота, что придаст новый импульс развитию животноводства в регионе.