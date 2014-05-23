Экспортный ориентир Нацбанка

– Интерес в мире к денежной продукции Казахстана велик, поэтому экспозиция на столь представительном форуме более чем обоснована, – считает дизайнер НБ РК, соавтор первого ряда и автор всех остальных без исключения казахстанских банкнот Мендыбай Алин.

За годы независимости Казахстана Республиканское государственное предприятие «Банкнотная фаб­рика Национального банка Казахстана», начав с нуля, прошла большой путь в области производства денег и сегодня демонстрирует высокий уровень развития этой отрасли. Цель Национального банка Казахстана не только показать достижения Банкнотной фабрики и Монетного двора, но и привлечь международные заказы. Предприятия Национального банка Казахстана оснащены высокотехнологичным оборудованием, что позволяет выпускать различные виды продукции для широкого спектра потребителей в разных странах.

На сегодня предприятия Нацио­нального банка Казахстана уже выполняют несколько заказов, как для международных организаций, так и для правительств некоторых стран. Причем большинство заказов предприятия – это иностранные проекты, требующие новаторских решений.

Одним из последних проектов на Банкнотной фабрике стал выпуск пластиковой банкноты для Азиатского банка развития. Он был реализован совместно с давним партнером Национального банка Казахстана – английской компанией De La Rue. Такими банкнотами пользуются многие страны Юго-Восточной Азии, особенно в островных государствах. Гости форума увидели изготовленную для Азиатского банка развития пластиковую банкноту и оценили творческие и технические возможности Банкнотной фабрики Национального банка Казахстана.

Также в экспозиции представлены «тестовые банкноты», которые изготавливаются в лаборатории Банкнотной фабрики, оснащенной по последнему слову техники в партнерстве с ведущими компаниями мира в области банкнотного производства. В числе партнеров НБ РК – мировые бренды: SICPA, Oberthur Fiduciaire, Fortress, Landquart. Нацио­нальный банк Казахстана не раз рассказывал об этих проектах, которые принесли не одну заслуженную наг­раду казахстанским специалистам. На Банкнотной фаб­рике сложился формат­ работы с западными компаниями, который позволяет технологически доводить мировые инновации до фазы серийного производства. Самым известным примером является защитный элемент­ Spark®. Впервые в мире данный защитный элемент появился на памятной банкноте национальной валюты Казахстана номиналом 5 000 тенге, посвященной 15-летию введения национальной валюты – тенге, а сейчас защитный элемент Spark® используется на банкнотах многих стран мира.

На выставке представлены самые известные казахстанские банкноты. И именно в этом году к АЭФ подоспело сообщение о том, что третий год подряд нацио­нальная валюта Казахтана признается «Лучшей банкнотой года» на конкурсе International Bank Note Society – Международного банкнотного сообщества (IBNS). В этот раз из 100 отобранных по всему миру банкнот эксперты в ходе интернет-голосования выбрали победителем памятную купюру номиналом 1 000 тенге, посвященную памятнику тюркской письменности «Күлтегін».

«Күлтегін» являлся принцем и одним из основоположников древнего тюркского государства. Данный памятник тюркской государственности найден на территории северной Монголии. История «Күлтегін» расширяет границы Казахстана в познавательном, историческом и культурном плане. «Это была очень непростая лично для меня банкнота, говорит главный дизайнер. Она готовилась совместно с главным дизайнером НБ РК Дастаном Машраповым почти 6 лет. Хотя творчески я шел к этой работе дольше. Я впервые познакомился с книгой Льва Гумилева «Древние тюрки», когда мне было 15 лет. Случайно экземпляр книги, изданной тиражом 300 экземпляров, попал в нашу районную биб­лиотеку. Я бесконечное число раз перечитывал ее и часто возил с собой. Потом, будучи главным художником издательства «Жалын» я оформил и выпустил книгу Күлтегін на казахском языке. И теперь вновь обратился к нему, чтобы показать, что руническое письмо и основы государства тюркских народов были заложены очень давно и имеют такую же историческую ценность, как Тутанхамон, шумеры, вся эпоха Возрождения, Собор святого Петра. Работая над банкнотой, мы советовались с учеными, историками, вымеряли каждую руну», – вспоминает Мендыбай Алин. Независимая авторитетная комиссия Международного банкнотного сообщества (IBNS) высоко оценила данную работу, отметив художественную самобытность, техническое исполнение и примененные защитные элемен­ты.

Банкноту-призер гости АЭФ также увидели на стенде Национального банка Казахстана.

Что дает Казахстану третья подряд победа национальной валюты Казахстана на таком конкурсе?

Банкнота-призер – это новый уровень для Нацбанка. Впервые от идеи создания банкноты до ее производства все было сделано силами только Национального банка Казахстана. При этом на сегодня Казахстан является единственной страной в мире, которой удалось за всю историю существования Международного банкнотного сообщества (IBNS) завоевать три награды подряд. Также в сообщении (IBNS) было сказано, что Казахстан в мире производства банкнот поступательно и уверенно идет вперед и мир ждет от страны новых технологических принципов дизайна, новых открытий и инновационных приспособлений. И это подтверждает, что независимый Казахстан из года в год становится серьезным конкурентом для всех мировых производителей денежных знаков, история которых исчисляется столетиями.

Алевтина ДОНСКИХ