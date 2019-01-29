​Экспорту нужна поддержка

Свежий выпуск
455
Асель Муканова

В прошлом году республика в промышленных объемах начала экспортировать в ОАЭ мед, впервые стала поставлять в КНР мороженое и мясо, при этом мясной конт­ракт заключен на 5 лет. В октябре 2018-го в китайском городе Сиань открылся первый казахстанский торговый дом, где представлена отечественная продукция, которая будет предлагаться на электронных торговых площадках Поднебесной.

В целом экспорт за 11 месяцев прошлого года, как рассказал на брифинге в Правительстве вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Арыстан Кабикенов, составил 54,7 млрд долларов и вырос по сравнению с аналогичным периодом 2017-го на 26,4%. В том числе несырьевой экспорт увеличился на 3% и составил 14,3 млрд долларов.

Доля экспорта обрабатывающей промышленности за последнее пятилетие увеличилась на 9%, ее основной товарной номенклатурой остаются прутки из легированной стали, фасонные и специальные профили, трубы и профили бесшовные, другая продукция металлургии.

В рамках продвижения экспорта оказываются различные финансовые и нефинансовые меры господдержки. Оператором финансовой помощи выступает АО «НУХ «Байтерек», нефинансовой – НПП «Атамекен». Например, по линии «ЭСК «KazakhExport» поддержано 50 экспортеров, из них 27 компаний впервые воспользовались поддержкой.

Сами экспортеры, помимо финансовой помощи, просят оказать содействие в подведении инфраструктуры, обеспечении сырьем, ускорить возврат НДС, а также снять торговые барьеры.

– Чтобы не допустить потери традиционных экспортных рынков, а также расширить географию поставок и номенклатуру товаров, на 2019–2021 годы выделено 500 миллиардов тенге. Эти средства позволят усилить меры господдержки по пяти направлениям, – рассказал Арыстан Кабикенов.

Во-первых, это финансирование экспортоориентированных проектов за счет ранее выделенных возвратных 220 млрд тенге. 80 млрд тенге пойдут на новое финансирование. Будет увеличен уставной капитал АО «ЭСК «KazakhExport» на 68 млрд тенге, внедрен новый вид госгарантии на сумму 102 млрд тенге.

На внедрение механизма возмещения части транспортных расходов отечественным экспортерам предусмотрено 20 млрд тенге и еще 10 млрд – на усиление традиционных видов и освоение новых инструментов сервисной поддержки.

Так, в 2019 году планируется проведение 15 торговых миссий, 7 мероприятий по продвижению товарных знаков, обеспечение участия не менее 50 предприятий в зарубежных профильных выставках, организация шести национальных стендов, проведение диагностики предприятий. Торговые представительства будут открыты в странах Центральной Азии, КНР, Турции, ОАЭ – всего 11.

Для облегчения доступа на зарубежные рынки планируется перевод иностранных технических регламентов и требований на государственный и русский языки. Обновлен портал export.gov.kz, где каждый предприниматель сможет получить услуги, связанные с продвижением экспорта, а также оставить заявку на участие в торгово-экономических миссиях. Планируется интеграция портала с ведущими маркетплейсами, диспетчерами услуг логистики и электронной системой таможенного декларирования.

– Для упрощения выхода на рынки КНР, ОАЭ, Ирана планируется приглашение инспекционных комиссий из данных стран для посещения предприятий казахстанских экспортеров. Мы также пригласили зарубежных закупщиков из Metro (Китай, РФ, Ближний Восток), Migros (Турция), «Ашан» (ЕС, РФ), Wumart, Vanguard и Yonghui (Китай) для встреч с казахстанскими товаропроизводителями, – сообщил спикер.

Благодаря финансированию по линии Банка развития Казахстана планируется рост экспортной выручки в размере 171 млрд, налоговых поступлений – на 11,1 млрд тенге и расширение географии экспорта. Появятся и новые экс­портные товары: мучные изделия, селитра, цемент, удобрения, полуфабрикаты, кабель, молочная продукция, подсолнечное масло, мешки, биг-бэги, вагонные вкладыши, колеса для вагонов.

По линии «Даму» ожидается рост экспортной выручки в размере 240 млрд тенге. Вода, молоко, мясо отправятся в Афганистан, Сингапур, Китай. Изделия из хрома и безалкогольные напитки – в Японию, Великобританию, Турцию, Афганистан, Туркменистан, Беларусь.

В результате увеличения собственного капитала KazakhExport у компании появится возможность дополнительно предоставить страховую поддержку более чем ста экспортоориентированным компаниям обрабатывающего сектора. Легковые автомобили будут поставляться в Кыргызстан, арматура – в Таджикистан, крупы – в Россию, сафлоровое масло – в Японию.

Успешно продвигаются наши зонтичные бренды: Qazaq Organic Food в нынешнем году был презентован в Украине, KazMeat – в Европе, Halal Kazakhstan – на выставке в Челябинске, «КазМай» – в Шанхае.

– На этот год планируется расширение географии экспорта. В целом динамика положительная, работа ведется. Большие ожидания по достижению поставленных задач и увеличению экспорта в 1,5 раза к 2022 году, – заключил Арыстан Кабикенов.

Популярное

Все
Жил-был Тимофей Петрович
Столичный приют «Я живой» не только спасает животных, но и помогает людям стать добрее
Маэстро-ювелир Карл Фаберже часто использовал для своих изделий драгоценные и полудрагоценные камни Рудного Алтая
Доверенность в один клик
Гайни Хайруллина – первая казахстанская женщина-режиссер
Обучающий ресурс Oqimyn-til создала группа молодых ученых ВКУ им. С. Аманжолова
Норвежцы ждут родственников солдата из Казахстана
Первая в стране онлайн-школа для кураторов в области искусства открылась в Атырау
За полгода выучить бытовой язык может каждый, считает журналист из Петропавловска Закиржан Мамлютов
В Астане в 2028 году пройдет Конгресс WPC Energy, ранее известный как Всемирный нефтяной конгресс
Новый закон признал широкие рамки информпространства
Чтобы было действительно «Сделано в Казахстане»
В МВД отреагировали на слова супруги пострадавшего в Киеве журналиста
Принять отдельный закон о местном самоуправлении предлагают в Казахстане
В «Болашаке» прокомментировали ситуацию с делом Гавриленко после суда
Путь офицера
Спасатели извлекли из реки в Костанайской области тело второй девушки
Никто не забыт, ничто не забыто
Amazon выплатит $5,9 млн штрафа за нарушения трудового законодательства в США
Кавалер ордена Красной Звезды Петр Иванов мечтал дожить до векового юбилея
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
Больница начинается с приемного покоя
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя
Глава государства обозначил серьезные вопросы в сфере туризма
Все начинается с сервиса. Качественный продукт должен иметь приемлемую стоимость, а пока все наоборот
Почти 300 человек приняли участие в восстановлении Парка культуры и отдыха после паводка
Чем лучше учишься, тем лучше рабочее место
Более 100 руководителей разного уровня попались на коррупции в этом году
МОК допустил первых 14 россиян к участию в Олимпиаде
В мечтах у новоиспеченных чемпионов мира среди юношей Аянат Жумагали и Нурдоса Сабыра – покорить олимпийский пьедестал
Тысячи деревьев высадили в Мангистауской области
Казахстан сохранит телефонный код +7
Лидер Казахстана скорбит в связи с кончиной Мурата Ауэзова
В сельскохозяйственных общинах неолита царил коммунизм
Поправку Джексона-Вэника обсудили в правительстве с торговым представителем США
В Улытау обсудили планы по строительству АЭС
Президент поздравил молодого шахматиста с победой в Индии
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Консолидация и развитие
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Триумф и трагедия казахских баев
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Костанайские археологи бьют тревогу
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
Сегодня Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову исполняется 100 лет со дня рождения
У Казахстана уникальный культурный код

Читайте также

Аэропорты подписали соглашения с TIACA
Бороться сообща против коррупции
Восемь иностранных вузов откроют свои филиалы до конца года
Хранители памяти передают опыт

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]