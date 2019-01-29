​Экспорту нужна поддержка

В прошлом году республика в промышленных объемах начала экспортировать в ОАЭ мед, впервые стала поставлять в КНР мороженое и мясо, при этом мясной конт­ракт заключен на 5 лет. В октябре 2018-го в китайском городе Сиань открылся первый казахстанский торговый дом, где представлена отечественная продукция, которая будет предлагаться на электронных торговых площадках Поднебесной.

В целом экспорт за 11 месяцев прошлого года, как рассказал на брифинге в Правительстве вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Арыстан Кабикенов, составил 54,7 млрд долларов и вырос по сравнению с аналогичным периодом 2017-го на 26,4%. В том числе несырьевой экспорт увеличился на 3% и составил 14,3 млрд долларов.

Доля экспорта обрабатывающей промышленности за последнее пятилетие увеличилась на 9%, ее основной товарной номенклатурой остаются прутки из легированной стали, фасонные и специальные профили, трубы и профили бесшовные, другая продукция металлургии.

В рамках продвижения экспорта оказываются различные финансовые и нефинансовые меры господдержки. Оператором финансовой помощи выступает АО «НУХ «Байтерек», нефинансовой – НПП «Атамекен». Например, по линии «ЭСК «KazakhExport» поддержано 50 экспортеров, из них 27 компаний впервые воспользовались поддержкой.

Сами экспортеры, помимо финансовой помощи, просят оказать содействие в подведении инфраструктуры, обеспечении сырьем, ускорить возврат НДС, а также снять торговые барьеры.

– Чтобы не допустить потери традиционных экспортных рынков, а также расширить географию поставок и номенклатуру товаров, на 2019–2021 годы выделено 500 миллиардов тенге. Эти средства позволят усилить меры господдержки по пяти направлениям, – рассказал Арыстан Кабикенов.

Во-первых, это финансирование экспортоориентированных проектов за счет ранее выделенных возвратных 220 млрд тенге. 80 млрд тенге пойдут на новое финансирование. Будет увеличен уставной капитал АО «ЭСК «KazakhExport» на 68 млрд тенге, внедрен новый вид госгарантии на сумму 102 млрд тенге.

На внедрение механизма возмещения части транспортных расходов отечественным экспортерам предусмотрено 20 млрд тенге и еще 10 млрд – на усиление традиционных видов и освоение новых инструментов сервисной поддержки.

Так, в 2019 году планируется проведение 15 торговых миссий, 7 мероприятий по продвижению товарных знаков, обеспечение участия не менее 50 предприятий в зарубежных профильных выставках, организация шести национальных стендов, проведение диагностики предприятий. Торговые представительства будут открыты в странах Центральной Азии, КНР, Турции, ОАЭ – всего 11.

Для облегчения доступа на зарубежные рынки планируется перевод иностранных технических регламентов и требований на государственный и русский языки. Обновлен портал export.gov.kz, где каждый предприниматель сможет получить услуги, связанные с продвижением экспорта, а также оставить заявку на участие в торгово-экономических миссиях. Планируется интеграция портала с ведущими маркетплейсами, диспетчерами услуг логистики и электронной системой таможенного декларирования.

– Для упрощения выхода на рынки КНР, ОАЭ, Ирана планируется приглашение инспекционных комиссий из данных стран для посещения предприятий казахстанских экспортеров. Мы также пригласили зарубежных закупщиков из Metro (Китай, РФ, Ближний Восток), Migros (Турция), «Ашан» (ЕС, РФ), Wumart, Vanguard и Yonghui (Китай) для встреч с казахстанскими товаропроизводителями, – сообщил спикер.

Благодаря финансированию по линии Банка развития Казахстана планируется рост экспортной выручки в размере 171 млрд, налоговых поступлений – на 11,1 млрд тенге и расширение географии экспорта. Появятся и новые экс­портные товары: мучные изделия, селитра, цемент, удобрения, полуфабрикаты, кабель, молочная продукция, подсолнечное масло, мешки, биг-бэги, вагонные вкладыши, колеса для вагонов.

По линии «Даму» ожидается рост экспортной выручки в размере 240 млрд тенге. Вода, молоко, мясо отправятся в Афганистан, Сингапур, Китай. Изделия из хрома и безалкогольные напитки – в Японию, Великобританию, Турцию, Афганистан, Туркменистан, Беларусь.

В результате увеличения собственного капитала KazakhExport у компании появится возможность дополнительно предоставить страховую поддержку более чем ста экспортоориентированным компаниям обрабатывающего сектора. Легковые автомобили будут поставляться в Кыргызстан, арматура – в Таджикистан, крупы – в Россию, сафлоровое масло – в Японию.

Успешно продвигаются наши зонтичные бренды: Qazaq Organic Food в нынешнем году был презентован в Украине, KazMeat – в Европе, Halal Kazakhstan – на выставке в Челябинске, «КазМай» – в Шанхае.

– На этот год планируется расширение географии экспорта. В целом динамика положительная, работа ведется. Большие ожидания по достижению поставленных задач и увеличению экспорта в 1,5 раза к 2022 году, – заключил Арыстан Кабикенов.