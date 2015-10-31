​Экспозиции расширяются

«С каждым годом экспозиция ReEnergy Kazakhstan расширяется. В этом году более 15 компаний представили технологии и разработки в области использования возобновляемых источников энергии, а также сохранения энергии и ресурсов, – отметил директор филиала АО «КЕGОС» Кайрат Каракесеков. – Ранее потери в электросетях Казахстана составляли 29%, сегодня – 14%, но и это не предел. К примеру, в Южной Корее этот показатель на уровне 4%».

В дни работы выставок прошли семинары и презентации компаний-участниц. Обширная деловая программа познакомила специалистов с новейшим оборудованием и технологиями для различных отраслей промышленности.