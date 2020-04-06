​Экспресс-опрос

Эмин Аскеров, социальный предприниматель, руководитель социальной мастерской Green Tal, г. Нур-Султан:

– Я думаю, грустить смысла нет. Да, непростые времена сейчас, но хочу отметить, что в первую очередь проблема сплотила весь наш коллектив. Было очень приятно наблюдать, как буквально все, начиная от уборщика до управляющего, в свободное время сами, без наших указаний, думали над тем, как они могут улучшить процесс работы на наших со­циальных предприятиях, особенно в кафе. Предлагали варианты, как дальше расти и развиваться. Ну и конечно, появилось больше времени, так как практически заказов нет. Таким образом, отсутствие загрузок позволило мне начать думать о стратегических и более глобальных вещах на перспективу, на которые раньше времени не хватало.

Айнур Тыныбекова, мастер-универсал в сфере красоты, г. Нур-Султан:

– Да, сейчас время для всех непростое, многое тревожит, но как оптимист, я стараюсь из любой ситуации «вытянуть» положительное и относиться ко всему философски. Во-первых, больше времени появилось для семьи, внимания детям. Они сейчас смотрят на нас, на то, как мы реагируем на происходящее. Поэтому никакой паники! Во-вторых, реалии дня диктуют необходимость переосмысления многих своих поступков, образа жизни. А значит, есть время оглянуться вокруг и без спешки, спокойно оценить важные вещи. Я бы даже сказала, мы становимся мудрее в такие моменты, поскольку больше размышляем, думаем, ищем. И конечно, взоры обращены к близким, родственникам, про которых в суете будней мы даже забываем. Теперь я стала им чаще звонить, писать в вотсапе, соцсетях, узнаю, как у них дела, не нуждаются ли они в помощи. И очень приятно, когда такие порывы взаимные. А еще в такое время укрепляется духовный стержень, у меня появилось желание изучить молитвы, а также уйма времени следить за своим здоровьем, правильно питаться и укрепить организм витаминами.

Анаргуль Жаксылыкова, мама двоих детей, г. Павлодар:

– Кто-то из подруг назвал ситуацию настоящим испытанием для родителей, когда закрыты сады и школы. Да, согласна, испытание для нас всех, но в то же время сейчас нам, мамам, предос­тавлено время для максимального внимания к своим детям. У меня два мальчика дошкольного возраста, и очень важно ничего не упустить в их воспитании и физическом развитии. Сейчас каждый день думаю, чем их занять, чтобы и не скучно было, и больше пользы извлечь из нашего с ними общения. В общем, время креативить!

Сауле Баймаганбетова, консультант финансового агентства Fortune invest, Нур-Султан:

– Конечно, тревожно, но нельзя паниковать: все плохое когда-нибудь закончится. Время вынуж­денного отпуска используем на чтение книг, просмотр фильмов, что раньше редко получалось, на самообразование. Для моей нынешней работы, думаю, да, есть положительный момент: люди стали осознавать ценность своей жизни. Не секрет, что у нас в Казахстане страховая культура на низком уровне. Если раньше люди, с кем беседовала и предлагала программы накопительного страхования жизни, предпочтение отдавали мате­риальным ценностям, имиджевым, сейчас больше задумываются о страховании жизни, том, что будет с детьми, семьей, если не дай бог что случится...

Куралай Бейсембаева, пенсио­нерка, г. Нур-Султан:

– В мирской суете не замечаешь многие ценности, то, насколько красива жизнь во всех своих проявлениях. Теперь, думаю, это время наступило. Пора приостановить свой бег, осмыс­лить многие вещи, расставить приоритеты. Происходящее вокруг нас сегодня наводит на мысль: может, все это не случайно? Может, планета подает таким образом сигнал о том, что ей тоже нужна помощь? Чтобы люди наконец задумались о чистоте природы, вспомнили о своем здоровье, об отношениях родителей и детей, о семейных ценностях. Важно, чтобы люди это поняли и сумели выходить достойно даже из самой негативной ситуации.