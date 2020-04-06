​Экспресс-опрос

Эмин Аскеров, социальный предприниматель, руководитель социальной мастерской Green Tal, г. Нур-Султан:
– Я думаю, грустить смысла нет. Да, непростые времена сейчас, но хочу отметить, что в первую очередь проблема сплотила весь наш коллектив. Было очень приятно наблюдать, как буквально все, начиная от уборщика до управляющего, в свободное время сами, без наших указаний, думали над тем, как они могут улучшить процесс работы на наших социальных предприятиях, особенно в кафе. Предлагали варианты, как дальше расти и развиваться. Ну и конечно, появилось больше времени, так как практически заказов нет. Таким образом, отсутствие загрузок позволило мне начать думать о стратегических и более глобальных вещах на перспективу, на которые раньше времени не хватало.
Айнур Тыныбекова, мастер-универсал в сфере красоты, г. Нур-Султан:
– Да, сейчас время для всех непростое, многое тревожит, но как оптимист, я стараюсь из любой ситуации «вытянуть» положительное и относиться ко всему философски. Во-первых, больше времени появилось для семьи, внимания детям. Они сейчас смотрят на нас, на то, как мы реагируем на происходящее. Поэтому никакой паники! Во-вторых, реалии дня диктуют необходимость переосмысления многих своих поступков, образа жизни. А значит, есть время оглянуться вокруг и без спешки, спокойно оценить важные вещи. Я бы даже сказала, мы становимся мудрее в такие моменты, поскольку больше размышляем, думаем, ищем. И конечно, взоры обращены к близким, родственникам, про которых в суете будней мы даже забываем. Теперь я стала им чаще звонить, писать в вотсапе, соцсетях, узнаю, как у них дела, не нуждаются ли они в помощи. И очень приятно, когда такие порывы взаимные. А еще в такое время укрепляется духовный стержень, у меня появилось желание изучить молитвы, а также уйма времени следить за своим здоровьем, правильно питаться и укрепить организм витаминами.
Анаргуль Жаксылыкова, мама двоих детей, г. Павлодар:
– Кто-то из подруг назвал ситуацию настоящим испытанием для родителей, когда закрыты сады и школы. Да, согласна, испытание для нас всех, но в то же время сейчас нам, мамам, предоставлено время для максимального внимания к своим детям. У меня два мальчика дошкольного возраста, и очень важно ничего не упустить в их воспитании и физическом развитии. Сейчас каждый день думаю, чем их занять, чтобы и не скучно было, и больше пользы извлечь из нашего с ними общения. В общем, время креативить!
Сауле Баймаганбетова, консультант финансового агентства Fortune invest, Нур-Султан:
– Конечно, тревожно, но нельзя паниковать: все плохое когда-нибудь закончится. Время вынужденного отпуска используем на чтение книг, просмотр фильмов, что раньше редко получалось, на самообразование. Для моей нынешней работы, думаю, да, есть положительный момент: люди стали осознавать ценность своей жизни. Не секрет, что у нас в Казахстане страховая культура на низком уровне. Если раньше люди, с кем беседовала и предлагала программы накопительного страхования жизни, предпочтение отдавали материальным ценностям, имиджевым, сейчас больше задумываются о страховании жизни, том, что будет с детьми, семьей, если не дай бог что случится...
Куралай Бейсембаева, пенсионерка, г. Нур-Султан:
– В мирской суете не замечаешь многие ценности, то, насколько красива жизнь во всех своих проявлениях. Теперь, думаю, это время наступило. Пора приостановить свой бег, осмыслить многие вещи, расставить приоритеты. Происходящее вокруг нас сегодня наводит на мысль: может, все это не случайно? Может, планета подает таким образом сигнал о том, что ей тоже нужна помощь? Чтобы люди наконец задумались о чистоте природы, вспомнили о своем здоровье, об отношениях родителей и детей, о семейных ценностях. Важно, чтобы люди это поняли и сумели выходить достойно даже из самой негативной ситуации.