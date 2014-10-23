Экспресс-тест сдают казахстанские военнослужащие  

Общество
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На полигоне "Матыбулак" 40-й военной базы "Отар" Жамбылской области проходят ежегодные профессиональные испытания военнослужащих Сухопутных войск ВС РК. Об этом сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.  

"Эти испытания направлены на повышение профессионализма воинов всех специальностей, поэтому перед каждым  воином стоит задача показать все свои наилучшие качества и внести вклад в победу своего подразделения", – заявил заместитель начальника Главного управления боевой подготовки Сухопутных войск ВС РК генерал-майор Сабит Кудайбергенов.    

В ходе экспресс-теста военнослужащие демонстрируют свои способности в теоретических знаниях, в стрельбе из всех видов штатного вооружения, в сдаче военно-спортивных нормативов по физической подготовке. Серьезным испытанием является преодоление военно-прикладной полосы и  марш-бросок на 5 км в полной экипировке с оружием по пересеченной местности. В этом году впервые в экспресс-тесте участвуют курсанты Военного института Сухопутных войск. 



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