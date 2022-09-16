Экстремальная гонка в горах

Аппаратчик гидрометаллургического цеха Риддерского металлургического комплекса Сергей Мазурин проехал на велосипеде 1 863 км в рамках международной горной велогонки «Шелковый путь» (Silk Road Mountain Race) и не сошел с дистанции, как это сделала половина участников.

Сергей впервые участвовал в этой самой протяженной и самой сложной велогонке и финишировал двенадцатым в формате Solo. Невероятно трудный маршрут он прошел и проехал за 10 дней 23 часа 34 минуты. Стартовали же 163 спортсмена из 40 стран в городе Ош, а до финиша в Бишкеке добрались только 82.

Silk Road Mountain Race – это меж­дународная велосипедная гонка, которая проходит в Кыргызстане с 2018 года. Инициатор – велосипедист Нельсон Трис, который в 2013-м проехал от Шанхая (Китай) до Парижа (Франция). Маршрут пролегал в том числе по территории Кыргызстана. В 2017 году Трис организовал здесь первую велогонку, чтобы показать международному велосипедному сообществу невероятно красивую природу этой страны.

Летом 2022 года маршрут гонки пролегал через перевалы Джиптик, Арстанбоб, Казарман, Нарын, Тамгу, южный берег Иссык-Куля, озеро Сон-Кел, перевал Тосор.

– Эта гонка, – поясняет 45-летний Сергей Мазурин, – относится к байк-пакингу. Байк-пакинг – это соединение многодневных пеших прогулок с острыми ощущениями от езды на горном велосипеде. Проще говоря, это катание на горных велосипедах по сильно пересеченной местности – тропам и горным дорогам. При этом у тебя в наличии минимальный набор вещей с минимальным весом, с помощью которых ты можешь выжить в экстремальных условиях, например, высоко в горах. В долинах Кыргызстана температура воздуха доходила до плюс 42 градусов, а на перевале Тосор, на высоте 3 800 метров, где мне пришлось заночевать, было минус 11. При этом участники гонки сами обеспечивали себя всем необходимым, включая техническую помощь, медикаменты, питание. В пути ты можешь, конечно, зайти в магазин и купить продукты, но какие магазины на высоте около 4 тысяч метров?

– А как спортивные судьи контролировали спортсменов там?

– У каждого участника был спот-трекинг, с его помощью велось онлайн-отслеживание каждого участника. Я двигался под номером 146.

– Почему так много марафонцев сошло с дистанции?

– Не каждый выдержал жесткие условия гонки. У кого-то сломался велосипед, кто-то заболел, напившись грязной воды. Я применял аквафильтр, вез с собой активированный уголь, марганцовку. Высоко в горах аптеки нет, что и не учли некоторые иностранцы.

Для Сергея Мазурина это был первый столь протяженный веломарафон. Он прошел его благодаря своему опыту, физической подготовке и помощи родного предприя­тия. «Шелковый путь» по Кыргызстану Сергей преодолевал на горном велосипеде, который в 2018 году ему подарил родной завод за второе место в многодневных маунтинбайк-гонках (Mountain Bike) в Екатеринбурге.

Для сведения: маунтинбайк – это экстремальное катание на горном велосипеде. Горный велосипед имеет существенные конст­руктивные отличия от своих собратьев (шоссейного, трекового, дорожного и городского).

– Гонка в Кыргызстане, – продолжает рассказ наш герой, – шла 24 часа в сутки. Если ты лег спать, в это время кто-то все равно едет. Я не останавливался по 20 часов в сутки. Приходилось почти все время набирать высоту. Общий набор составил 34 тысячи метров. Если вы когда-нибудь поднимались на Проходной белок возле Риддера, то знаете, что там набор высоты примерно тысяча метров. Теперь представьте, что за 10 дней вам пришлось бы 34 раза подняться на Проходной белок.

– Невероятно!

– Да. Именно так!

– Но кто-то ведь финишировал даже раньше Вас?

– Да, это настоящие монстры горной велогонки. Как и в прошлом году, победил француз Софиан Сехили. Если год назад он преодолел дистанцию за 8 дней 14 часов и 35 минут, то теперь проехал за семь дней с копейками. Я был еще на Иссык-Куле, а он уже закончил гонку. Потрясающий результат!

– Что было самым сложным на маршруте?

– Физические нагрузки. Особенно трудно было в середине дистанции, когда уже накопилась усталость, и ты просто заставлял себя ехать дальше. Раньше я не знал, что можно спать за рулем велосипеда, но все равно крутить педали. Спать приходилось по два часа в сутки. Это очень тяжело. Если бы не поддержка моей семьи, друзей и родного предприятия, я мог бы и не справиться с задачей.

– А кто Ваш тренер?

– Тренера нет, но я живу в Риддере! Городок у нас хоть и небольшой, но спортивный! Есть много знакомых ребят-олимпийцев. Они подсказали мне пройти курс витаминизации. У нас работает секция маунтинбайка, в связи с этим хотелось бы отметить замечательного тренера Павла Борисова. Он бывший лыжник, но сегодня все свои силы и знания отдает развитию горного велоспорта.

– Чем питались в дороге?

– Чаще китайской лапшой. Много продуктов с собой не возьмешь. И хотя у меня была с собой горелка, я всего три или четыре раза ею пользовался.

– Чем этот вид спорта зацепил Вас?

– Горный велосипед для меня лучше, чем шоссейный, на котором ты просто прилипаешь к асфальту. По мне это скучно. Я тоже могу «крутить асфальт», но меня больше привлекают горы, подъемы и спуски, пересеченная местность, бездорожье, перевалы, на которые ты вынужден нести велосипед. Еще в детстве увлекся горным туризмом, все горы вок­руг Риддера я прошел вдоль и поперек, что также помогло мне в Кыргызстане.

– Какие горы лучше?

– Там они, конечно, выше, пики высотой 4 500 метров, ледники. Реально высокие горы, по красоте не уступают нашим.